Consiglio regionale e Unicef insieme per una Liguria libera dalla plastica e amica dei bambini

Liguria. Via libera dagli uffici del Consiglio regionale alla Proposta di legge di iniziativa popolare 110 “Per una Liguria Amica dei Bambini e Libera dalla plastica”. La proposta, che è stata sottoscritta da numerosi cittadini e da alcuni Consigli comunali, inizierà fra breve l’iter nelle competenti commissioni consiliari per poi approdare in aula per il voto definitivo dell’Assemblea.

Il Consiglio regionale ha fornito il necessario supporto tecnico e amministrativo per il successo del provvedimento, che era stato rilanciato nell’annuale seduta del Consiglio dei ragazzi del 6 dicembre scorso, organizzato in collaborazione con Unicef con i rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi costituiti in Liguria.

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei esprime la propria soddisfazione per l’esito positivo dell’iniziativa: «Questo primo risultato dimostra il senso civico, il sentimento di appartenenza alle istituzioni e la sensibilità ai temi ambientali dimostrati da tanti nostri ragazzi, che hanno attivamente collaborato per raccogliere le firme. L’Ufficio di presidenza integrato – ha aggiunto – definirà a breve il calendario delle sedute di commissione».

Franco Cirio, presidente del Comitato regionale di Unicef e promotore dell’iniziativa, commenta: “Sarà una legge in favore dell’ambiente e, come ogni legge che guarda al futuro, sarà una legge dei nostri bambini. Ringrazio tutti i volontari che anche nelle scuole, nelle piazze e nelle biblioteche hanno raccolto tante firme”.