Conferenza sul futuro dell’Europa, ultime settimane per partecipare. Lessi (Mfe): “Occasione unica”

Savona. Ultime settimane per sottoscrivere le proposte e partecipare attivamente alla Conferenza sul futuro dell’Europa. Co – presieduta da Parlamento, Consiglio e Commissione europea ed istituita nel maggio 2021, offre ai cittadini europei l’occasione per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa.

E anche Savona vuole fare la sua parte. “Ieri, in seconda commissione, ho invitato il comune e i colleghi del consiglio comunale ad agire sul tema della Conferenza. Il Comune è prontamente intervenuto inserendo sul proprio sito una parte dedicata proprio alla Conferenza sul Futuro dell’Europa fruibile da tutti i cittadini”, spiega Aurora Lessi del Movimento Federalista Europeo di Savona.

“Il futuro delle nostre comunità – dichiara – non può essere disgiunto da quello dell’Unione Europea, perché per affrontare positivamente le trasformazioni economiche e sociali legate alla transizione ecologica e digitale, per i nostri territori e le nostre città sono indispensabili il sostegno e la capacità di azione politica a livello europeo: servono solidarietà, piani di sviluppo e investimenti, e una visione comune a livello europeo per agire nel mondo”.

“La conferenza sul futuro dell’Europa offre ai cittadini europei un’occasione unica, giunta al momento opportuno, per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall’attività svolta, può utilizzare questo strumento per riflettere sul futuro dell’Unione europea che vorrebbe – sottolinea Lessi – Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati ad ascoltare la voce dei cittadini europei e a dare seguito, nell’ambito delle rispettive competenze, alle raccomandazioni ricevute. Entro questa primavera la conferenza dovrebbe giungere a conclusione e fornire orientamenti sul futuro dell’Europa”.

E poi aggiunge: “Il Movimento Federalista Europeo di Savona ritiene che la Conferenza sia l’occasione giusta per fare dell’Unione europea una vera comunità di destino, solidale e coesa, non più ostaggio degli egoismi nazionali e del potere di veto dei singoli Stati, e che sia arrivato il tempo di dare le giuste competenze alle istituzioni europee in campo economico, sociale, sanitario, per la ricerca, la politica estera, per quella migratoria – e maggiori poteri diretti al Parlamento europeo, anche in materia di bilancio e di fiscalità, perché solo così l’Unione europea potrà sia avere le risorse adeguate per fare politiche adeguate e rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori, sia per diventare una democrazia davvero vicina ai cittadini. Possono partecipare i cittadini europei di ogni contesto sociale e ogni angolo dell’Unione; i giovani, in particolare, svolgono un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto europeo. Le autorità europee, nazionali, regionali e locali, nonché la società civile e altre organizzazioni che intendono organizzare eventi e fornire idee”.

“Molteplici eventi e dibattiti sono stati organizzati in tutta l’Unione Europea, nonché attraverso una piattaforma digitale multilingue interattiva. Invitiamo dunque la cittadinanza ad approfondire con noi le strategie e gli obiettivi promossi dalla Conferenza e le ricadute sul territorio, sabato 19 saremo in Piazza Sisto con il Movimento Federalista Europeo”, annuncia Lessi.