Liguria. “Chi vuole fare polemiche, chi vuole tentare di dire che tutti i partiti sono uguali lo faccia pure. Noi la pensiamo in maniera diversa: diciamo che c’è la buona politica e la cattiva politica, c’è chi si impegna per le cose e chi le strumentalizza, chi fa gli interessi del comparto balneare e chi invece va solo a caccia dei suoi voti. Noi continueremo questa battaglia”. Così il capogruppo di Cambiamo in Regione Liguria, Angelo Vaccarezza, in merito alle azioni dell’amministrazione regionale in ambito Bolkestein.

“Mai avrei pensato di dover intervenire nuovamente sulla vicenda Bolkestein e sul tema dei balneari del nostro paese – dice Vaccarezza – Ma il titolo di un articolo di oggi di ‘Mondo Balneare’ ha riacceso la polemica: qual è la posizione di Cambiamo? Cosa pensa il presidente Toti? Cosa stanno facendo in Regione Liguria? A costo di essere ripetitivo ricordo ciò che è avvenuto negli ultimi anni”.

“Che cosa ne pensi io, o Marco Scajola, o Giovanni Toti, penso sia noto a tutti. Siamo l’unica Regione che ha preso dei provvedimenti concreti, peraltro non votati da tutto il consiglio regionale: nemmeno alcuni di quelli che oggi sono nel Governo Draghi non votarono con noi i documenti con cui chiedevamo la corretta applicazione della direttiva Bolkestein. Ci spingemmo talmente avanti da avere una tirata d’orecchie da parte della Procura della Corte dei Conti, che sosteneva che noi difendessimo la lobby dei balneari. Ma noi non difendevamo alcuna lobby, difendevamo i diritti di quelle famiglie che hanno creduto in questo Stato. E li difendiamo ancora. Certo, li difendiamo a situazione data”.

“Quello che è avvenuto in consiglio dei ministri non lascia molte porte aperte: tutti i partiti hanno votato il provvedimento, e nessun ministro può uscire e fare un distinguo. Oggi la situazione è questa. Noi non siamo d’accordo, tanto è vero che siamo stati l’unico partito a non ha firmare la mozione di maggioranza passata in Camera dei Deputati. E questi sono fatti. Oggi però bisogna pensare al futuro, e il futuro qual è? Stante la situazione attuale, fare il massimo per le famiglie che hanno investito nel comparto balneare, non per tutelare i loro investimenti”.

“E quindi fare una battaglia affinché ciò che sarà approvato lo sia tenendo conto di tutte quelle peculiarità che il nostro Paese ha rispetto alla direttiva e che noi abbiamo sempre sostenuto. Questo non significa rimangiarsi la parola, ma vuole dire non andare contro i mulini a vento. Una situazione che noi non avremmo voluto, che avremmo impostato in maniera diversa se fossimo stati al Governo ma che oggi ci obbliga a fare il massimo”.