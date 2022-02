Varazze. Il fascino del mare d’inverno reso ancora più intenso da una spiaggia pulita che gli fa da cornice. Un pomeriggio di beach cleaning al Molo del Porto, dove ci sono i bagni Pinuccia. La pratica di rimuovere i rifiuti dalle spiagge, molto comune soprattutto nelle bellissime zone orientali come Australia e Asia, si fa strada anche da noi. Grazie alla buona volontà di chi ama e difende l’ambiente. Succede grazie a cittadini e turisti che si incontrano spontaneamente e decidono di fare insieme questo lavoro di pulizia.

Succede questo pomeriggio, il quarto appuntamento per quanto riguarda il 2022. I primi due a Savona, l’ultimo, il sei febbraio scorso ad Albisola. Complice una splendida giornata di sole, oggi si sono messi all’opera a Varazze i promotori dell’iniziativa insieme ai ragazzi della scuola di danza Flash Art, che hanno regalato anche un momento di spettacolo, ai bambini del doposcuola internazionale e a chi ha voluto partecipare.

Ma come é iniziata questa avventura? Grazie a un’idea veicolata sui social con l’appello e l’invito a chi voleva partecipare per dare una mano a ripulire le spiagge dai rifiuti. “Alla fine – spiegano gli organizzatori – muniti semplicemente di sacchi della spazzatura e guanti, eravamo un bel gruppetto, abbiamo incontrato diverse persone sulla spiaggia che si sono unite a noi. Ci siamo scambiati i numeri per rimanere in contatto per le volte successive”.

L’unione fa la forza e porta a ottimi risultati “in poco tempo” raccontano: “Nel precedente incontro abbiamo raccolto, e poi buttato via, oltre dieci grossi sacchi di spazzatura. Vedere con i propri occhi il quantitativo di rifiuti che si può raccogliere in solo un’ora e mezza è sbalorditivo”.

Uno sforzo che dà soddisfazione: “fare beach cleaning è un bel modo di approfondire la realtà in cui viviamo: ti fa toccare con mano quanta spazzatura produciamo. A furia di raccoglierla forse ci penseremo due volte prima di buttarla in terra o in mare. Chi vede queste cose non può dimenticarle. La nostra – continuano i volontari – vuole essere un’azione spontanea, senza aspettare che lo faccia qualcun altro: Comune, aziende comunali o chissà chi, non solo per tenere pulito ma soprattutto per il mare, per la spiaggia, per gli animali, per i bimbi, per noi, per il Pianeta”.

Varazze, la racconta dei rifiuti in spiaggia: coinvolti tanti giovani

Altri appuntamenti domenicali in futuro per ripulire le spiagge, partendo da un discorso di rispetto molto più ampio. “Pensiamo davvero che dovremmo imparare a integrare queste pratiche nella nostra vita quotidiana. Il futuro è ora, il presente è già passato. Bisogna mobilitarci adesso”.

“Fare beach cleaning è molto utile e stimolante: però teniamo sempre a mente che non potrà mai bastare da solo. Ci vuole comunque qualcosa di più per migliorare – sottolineano – pulire la nostra mente, liberarsi e vivere meglio. Crediamo che sia anche un gesto simbolico, di rimozione, di pulizia, che dovrebbe entrare nel nostro quotidiano, un po’ come lavarsi la faccia”. Insomma ripulire l’ambiente partendo da noi stessi, “dobbiamo imparare a rieducarci, per questo ci piace farlo anche con i più piccini. E’ un’iniziativa che vuole creare fiducia tra le persone, e ridare valore alle azioni fatte insieme”.