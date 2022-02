Comunità energetiche, l’assessore Benveduti: “Riconversione green per famiglie e imprese”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la Risoluzione della V Commissione consiliare sulla relazione di ritorno alla clausola valutativa della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche” illustrata da Fabio Tosi (Mov5Stelle), presidente della V Commissione Controlli, Verifica attuazione delle leggi e Pari Opportunità.

La Risoluzione impegna il presidente della giunta regionale e l’assessore competente a proseguire nelle attività di monitoraggio e valutazione della legge; a reperire adeguate risorse per fornire ai Comuni un incentivo per renderne concretamente operative le previsioni; a prevedere una serie di modifiche sulla composizione del “Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici”, prevedendo anche una rappresentanza dell’Università, di Confindustria, degli energy manager operanti nella Pubblica amministrazione e a coinvolgere il Consiglio, se necessario, per modificare eventuali disposizioni che dovessero richiedere interventi correttivi.

Nel dibattito sono intervenuti Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) e Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente).

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha ribadito che le comunità energetiche rappresentano un’opportunità e ha dato parere favorevole.

“La generazione e l’utilizzo dell’energia è da tempo fattore di criticità per ogni ipotesi di attività economica e sociale, nonché uno degli elementi centrali della tutela ambientale – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – In questo scenario, le comunità energetiche rappresentano una strada concreta e realistica per intraprendere una transizione green, che non segua solamente fantasiose e demagogiche idee, ma che offra concrete soluzioni a famiglie e imprese”.

“La Liguria, grazie al lavoro congiunto di tutta l’aula – aggiunge l’assessore – è stata tra le prime regioni italiane a istituire le comunità energetiche, riconoscendo alle stesse un ruolo strategico, non solo per l’ambiente, ma anche per le tasche di condomini, famiglie e imprese che potranno autoprodurre e auto-consumare collettivamente energia”.

Sul tema, Regioni e Province Autonome stanno definendo con il Ministero i contenuti di un bando, in attuazione della Misura M2 C2 Investimento 1.2 del PNRR, dedicato alla realizzazione di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo, con una dotazione complessiva nazionale di 2,2 miliardi di euro. “Con la linea d’intervento, che il Ministero si appresta ad attivare, andremo a soddisfare primariamente le necessità dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti” conclude Benveduti.