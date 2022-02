“Comunismo come fascismo e nazismo”, polemica in Consiglio regionale: “Un’offesa metterli sullo stesso piano”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato coi voti della maggioranza di centrodestra un ordine del giorno “contro ogni totalitarismo” che impegna la giunta Toti ad aderire alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 e, tra le altre cose, ad “affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato”. A proporlo sono stati i capigruppo Stefano Balleari (Fratelli d’Italia), Stefano Mai (Lega), Claudio Muzio (Forza Italia) e Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti).

Il provvedimento approvato oggi ricorda quello votato in aula rossa a Palazzo Tursi per l’istituzione di una “anagrafe virtuale antifascista e anticomunista” che metteva tutte le ideologie sullo stesso piano. Mozione che era diventata una buccia di banana per il centrosinistra, visto che il Pd si era semplicemente astenuto anziché votare contro, salvo poi ammettere l’errore: il caso tuttavia costò il ruolo di capogruppo dei democratici alla consigliera Cristina Lodi. Errore che non si è ripetuto oggi in via Fieschi, dove l’opposizione ha votato “no” in maniera compatta.

“Sassoli ricordò a Marzabotto che quello del Parlamento europeo fu un errore perché la storia non si può votare a maggioranza – ha commentato il capogruppo regionale del Pd Luca Garibaldi -. Quella risoluzione fu un pasticcio, sbagliata da un punto di vista storico. Nel nostro Paese equiparare nazifascismo e comunismo è un’offesa, significa non riconoscere chi stava dalla parte giusta della storia, non riconoscere il ruolo del Pci nella costruzione della democrazia”.

“Non siamo mai stati comunisti, la mia famiglia è profuga dall’Istria e non abbiamo mai avuto simpatia per Tito – ha chiarito il consigliere Ferruccio Sansa – ma noi non abbiamo mai partecipato a commemorazioni dei caduti della Repubblica di Salò, non abbiamo mandato corone per i caduti dei combattenti fascisti, a differenza del Comune di Bucci. Vorremmo ignorare questi ordini del giorno perché crediamo siano solo propaganda ma non possiamo farlo: paragonare queste ideologie non serve a condannarle entrambe, ma ad assolverle entrambe”.

“Quindi paragonare fascismo, nazismo e comunismo è un’operazione intellettualmente disonesta e pericolosa per lo stato di salute della democrazia. Non ricordare che la negazione della libertà in Europa fu causata da nazisti e fascisti significa negare la nostra storia. Il sacrifico dei combattenti anche comunisti è stato quello che ha consentito all’Europa di essere libera”.

“Tanto più nel nostro paese non si possono confondere vittime e carnefici: parificare i partigiani che si sacrificavano per la libertà a nazisti e fascisti, significa non stare dalla parte giusta della storia, significa non riconoscere il ruolo fondamentale del Partito comunista italiano nella costruzione della democrazia. Ritengo che questa operazione sia culturalmente e ideologicamente sbagliata”, conclude il capogruppo Dem.

Dello stesso tenore gli interventi di Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Fabio Tosi (M5s).

L’ordine del giorno impegna anche “a celebrare il 23 agosto come la Giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari e a sensibilizzare le generazioni più giovani per il tramite del coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio” e “a promuovere la documentazione del tragico passato totalitario per le vicende che hanno concretamente interessato il territorio regionale”.