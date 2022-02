Comitato per gli Immigrati: “Una pace giusta in Ucraina, ma i profughi devono essere considerati tutti uguali”

Liguria. “Situazione orribile. Orribile. Ci sono passata, sono profuga di guerra. Ho perso mio padre in Jugoslavia”, racconta Aleksandra Matikj, presidente del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” parlando della guerra in Ucraina e della tragedia umanitaria.

“Sicuramente giorni di alta tensione per paura, la mia ma credo di tutti: siamo ad un passo da una grave escalation militare. Si scappa, se si riesce, in tempo da quelle “normali”, ma da una guerra nucleare sarebbe impossibile riprenderci, specialmente dopo una pandemia mortale estesa a livello globale”.

“Preghiamo insieme con Papa Francesco che ringraziamo per essersi impegnato in prima linea affinché tra la Russia e l’Ucraina si trovi un accordo pacifico. Speriamo che le ultime notizie di trattativa possano salvarci tutti.”

“Quello che però non condivido è la brutalità della Nato con la quale pressa i Paesi ad accettare gli accordi a loro convenienti. Era sempre la Nato che aveva chiesto al mondo intero di bombardare la Jugoslavia soltanto perché Slobodan Milosevic voleva salvaguardare il proprio Paese dai terroristi, gli stessi che adesso in Kosovo, dopo poco più di 20’anni soltanto, tra almeno 30 gruppi jihadisti tra cui l’ISIS, minacciano l’Italia e l’Europa”.

“Giusto accogliere i profughi e offrire assistenza, ma ricordo come a Ventimiglia da anni migliaia e migliaia di migranti disperati sono stati respinti perché di “un certo colore della pelle” e considerati dei possibili terroristi”.

“Nonostante non possa rilevare alcune incongruenze e disparità di trattamento per i migranti, tutti essere umani senza distinzione, rinnoviamo anche noi la nostra benedizione per una Pace mondiale”.