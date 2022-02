Color Your Life, impugnato il testamento di William Salice: ora la fase processuale

Loano. Prosegue la battaglia legale sul testamento di William Salice della fondazione Color Your Life e sull’eredità lasciata dal braccio destro di Michele Ferrero, inventore del famoso ovetto Kinder, che si è spento il 29 dicembre 2016 a Pavia dove era ricoverato per una malattia.

La querelle giuridica ha stoppato il futuro e una vera rinascita della “creatura formativa” voluta dal suo fondatore.

Dalla sua morte, infatti, sono iniziati i problemi per la fondazione, creata e voluta da Salice per il futuro dei giovani e basata su un modello innovativo per la formazione dei ragazzi: una “scuola di talenti” con la quale è riuscito a portare al Sant’Agostino di Loano migliaia di studenti da tutta Italia e centinaia di tutor di altissimo livello. Dal campus loanese sono transitati premi Nobel e capitani d’industria che hanno portato la loro esperienza diretta a tanti giovani.

Al centro del procedimento civile la contesa tra la nipote di Salice, Patrizia, e l’ex direttrice della fondazione Renata Crotti.

Patrizia Salice, nipote di William, è attuale presidente e legale rappresentante della fondazione, vincendo un’altra battaglia presso l’Organo di vigilanza della Prefettura di Savona per ripristinare il consiglio di indirizzo e mantenere in vita la struttura voluta da Salice.

L’ex direttrice della fondazione, dalla morte di Salice, è stata in piena rotta di collisione con la nipote a seguito della querelle legale sull’eredità patrimoniale di Salice (si parla di circa due milioni di euro, risorse essenziali da mettere in campo per garantire un futuro operativo alla stessa fondazione e ai suoi progetti formativi, in primis il mantenimento del campus estivo a Loano). Da qui l’atto legale di impugnazione condotto da Patrizia Salice sull’ultimo testamento redatto dallo stesso William nei giorni di ricovero all’ospedale di Pavia, con vicino proprio l’ex direttrice della fondazione loanese alla quale era stato, in extremis, intestato tutto il patrimonio.

Successivamente, vista l’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti, il via alla fase processuale vera e propria. E nell’ultima udienza che si è svolta presso il Tribunale di Pavia si è di fatto concluso un iter propedeutico al processo, con una nuova udienza che si terrà a fine settembre e che vedrà l’inizio dell’ambito dibattimentale in aula, con l’analisi delle prove, dei documenti e dei vari riscontri delle due parti. Altro elemento che si è aggiunto al quadro giudiziale in corso, la contumacia per l’altro nipote di William, Walter Salice, che vive all’estero e che ha rinunciato a costituirsi come parte in causa: anche a lui, infatti, era indirizzato il penultimo testamento redatto dallo storico manager del gruppo Ferrero e ideatore della fondazione. Quindi, in caso di annullamento dell’ultimo documento testamentario, avrebbe diritto a parte dell’eredità, ma in caso contrario non potrà più appellarsi e/o intervenire sul procedimento medesimo.

Dunque Patrizia Salice resta la sola a guidare l’azione legale promossa per riavere il patrimonio in eredità, che nel caso di una vittoria in Tribunale sarà interamente utilizzato per la fondazione e la ripartenza, al cento per centro, di ogni attività.

Ma non solo un procedimento in sede civile: anteprima della vicenda, infatti, anche l’indagine penale a carico della Crotti per il reato di circonvenzione d’incapace, inchiesta archiviata nella fase preliminare ma sulla cui notifica Patrizia Salice non aveva ricevuto alcune comunicazione di sorta: per i suoi legali, dunque, un vizio procedurale che ha bloccato ogni altra iniziativa e che dovrà essere valutato nel caso di una possibile riapertura delle indagini.

Ora la fondazione ha preso il nome di “William Salice Fondazione Color Your Life”, proprio in ricordo del suo ideatore e fondatore, rimasto nei cuori di tanti ragazzi e famiglie savonesi, liguri e italiani. E in porgramma il via ad un nuovo ciclo formativo dedicato alle donne e alle future manager, nel solco degli ideali e delle volontà di William Salice.