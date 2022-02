Cisano sul Neva. Il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero, venerdì 4 febbraio, alle ore 11.30, firmerà alla presenza del Prefetto Antonio Cananà e del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri il protocollo d’intesa siglato con il comandante dei vigili del fuoco provinciale Emanuele Gissi per la consegna delle aree comunali, situate a Cenesi, dove sarà realizzata la nuova sede del primo Distaccamento dei vigili del fuoco volontari a livello intercomunale.

La firma arriva a completamento di un iter amministrativo che avevo visto già un sopralluogo operativo nel terreno di proprietà comunale in via Costarossa: il nuovo polo, situato una zona strategica e baricentrica rispetto al territorio su cui opera, permetterà ai volontari di agire in maniera ancora più rapida ed efficace e sarà operativo tra pochi mesi.

In Comune a Cisano si svolgerà la cerimonia ufficiale della firma e della conseguente consegna delle aree.

“La consegna del terreno a Cenesi per il primo Distaccamento Volontari del ponente ligure è l’ulteriore segnale dell’attenzione e della vicinanza che i Vigili del Fuoco e i volontari Aib meritano per il grande lavoro, l’impegno e la passione che dimostrano in situazioni di emergenza” aveva affermato il sindaco Niero, con riferimento al vasto incendio divampato proprio in località Cenesi.

“Con la realizzazione di questo progetto daremo un ulteriore, importante supporto alla Protezione civile, in quanto il distaccamento aumenterà ancora le capacità di intervento con uomini e mezzi in caso di situazioni di pericolo per l’area boschiva e per la stessa comunità locale” aveva sottolineato il primo cittadino.

“In Piemonte esistono tantissime realtà simili e la nostra speranza è di poterne aprire altre in Liguria come fondamentali presidi sul territorio: i nostri volontari sono professionalmente molto preparati e completamente integrati nell’organico e la nuova sede gli permetterà di lavorare in condizioni ancora migliori” aveva evidenziato il comandante provinciale Emanuele Gissi.