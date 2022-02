Circolo Pd, ad Albenga e Loano rinnovate le cariche della segreteria

Albenga/Loano. Nel pomeriggio di sabato 12 febbraio si è svolto il congresso del Circolo Pd di Albenga, all’interno del più ampio contesto del congresso provinciale e regionale.

Il congresso rappresenta un fondamentale punto di confronto, di dibattito e di condivisione di idee e prospettive tra le varie anime che compongono il Partito Democratico. “La risposta del circolo è stata ampia e veramente tanti sono stati gli iscritti che hanno voluto partecipare al dibattito che si è tenuto anche con la presenza ed i contributi del candidato alla Segreteria Provinciale Emanuele Parrinello e del onorevole Franco Vazio – raccontano – In seguito si sono svolte le elezioni per il rinnovo del segretario di circolo e della federazione provinciale e regionale e dei relativi organismi dirigenti”.

“Dai numerosi interventi – proseguono – è emerso un forte spirito unitario, una ritrovata compattezza, un grande apprezzamento per l’operato della nostra amministrazione comunale, unito alla consapevolezza che il lavoro da svolgere è ancora tantissimo e che il Partito Democratico dovrà sempre più essere punto di riferimento e di supporto per i nostri amministratori”.

“Si è toccato con mano il rinnovato entusiasmo per una politica concreta, una politica per la gente e tra la gente, una politica che sia espressione del territorio, che si misuri con tutte le esigenze, anche le più piccole, ma senza dimenticare i grandi temi e le conseguenti scelte che il nostro paese, l’Europa ed il mondo intero, dovranno affrontare”.

Il congresso ha quindi eletto, riconfermandolo, Ivano Mallarini segretario del circolo di Albenga, e si sono composti la nuova segreteria ed il nuovo consiglio direttivo, espressione del grande rinnovamento che il Partito Democratico sta affrontando. “Rinnovamento nel nuovo direttivo, non rivoluzione – sottolineano -: un gruppo eterogeneo di 22 persone dove, al fianco dei molti volti nuovi, troviamo alcuni di coloro che hanno fatto la storia del PD albenganese, una perfetta fusione tra entusiasmo ed esperienza, freschezza e conoscenza”.

“Facciamo infine un grande in bocca al lupo alla nuova segreteria di Mallarini composta da: Carlo Alberto come vicesegretario, Gianna Benedetti, Maria Teresa Bonavita, Roberta Rapa, Michele Marengo e Lorenzo Sibilla”, concludono dal circolo di Albenga.

Novità anche per il Circolo Pd Loano Boissano. È stato eletto segretario il dottor Ugo Bonelli, chirurgo vascolare che ha lavorato 40 anni presso l’ospedale Santa Corona e successivamente in ASL 2 Savonese come responsabile Urgenze ed Emergenze Vascolari, attualmente libero professionista. Nominata invece vice segretaria la dottoressa Patrizia Lanzoni, pedagogista che ha lavorato nella pubblica amministrazione nei servizi educativi e sociali coprendo il ruolo di coordinatrice dei servizi educativi pedagogici del distretto Socio Sanitario 2 Sanremese.

“L’intento del circolo è lavorare in sintonia con la federazione provinciale Pd e tutti gli altri circoli della provincia per una politica attiva sul territorio inerente i temi riguardanti sanità, ambiente, viabilità e infrastrutture di cui la nostra provincia ha estremo bisogno – spiegano – Nostra intenzione è di sviluppare anche tutti i temi legati ai giovani: il 2022 è l’anno europeo dedicato a loro; dovremo affrontare varie tematiche tipo servizio civile, modelli formativi didattici e del lavoro”.