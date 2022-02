Cinque hurrà su cinque e porta inviolata, Saltarelli carica i suoi: “La Vadese non molla fino alla fine”

La Vadese ha saputo trovare nelle difficoltà la propria forza. Gli infortuni che hanno caratterizzato tutta la stagione azzurrogranata hanno reso complicato l’inizio del campionato. Tuttavia, la squadra di Saltarelli è riuscita a rialzare la testa nonostante le squalifiche della partita contro il Quiliano&Valleggia e l’infermeria sempre piena.

Con tanti “big” out, la squadra ha saputo fare quadrato in tutti i sensi e ciò si è tradotto in una difesa imperforabile. Nelle ultime cinque partite, infatti, Provato è rimasto imbattuto. Va da sé che senza prendere reti ogni goal segnato diventi un tesoretto mica da ridere. I cinque hurrà in altrettanti match proiettano ora la squadra nella zona play off.

L’allenatore vadese Tony Saltarelli, intervistato dall’addetto stampa societario Mirko Principato, ha elogiato la forza del gruppo e i giovani scesi in campo contro la Vecchiaudace: “Sono orgoglioso di questo gruppo. Sono settimane difficili a causa di giocatori fuori per infortuni e altri motivi. Oggi ne mancavano dieci ma io non demordo mai. Oggi è stata l’occasione di far giocare due ragazzini titolari, Brando e Tatti, che si sono ben comportati, così come hanno fatto bene i subentrati Cavalleri e Raffa. Sapevo che sarebbe stata dura. Siamo riusciti a fare goal nel primo tempo e abbiamo mantenuto il vantaggio fino alla fine. Noi non molliamo mai”.