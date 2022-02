CIA Savona verso l’assemblea provinciale: ciclo di incontri sul territorio

Savona. Rinnovo in vista degli organi di CIA Savona: il prossimo 4 marzo è in programma l’assemblea provinciale che dovrà eleggere il nuovo Consiglio direttivo e il prossimo presidente dell’associazione agricola savonese.

In vista dell’appuntamento, la Confederazione ha pianificato una serie di incontri sul territorio, a livello istituzionale e con i vari produttori di tutti i settori e le filiere agricole.

Domani prima tappa del percorso a Sassello, alle ore 17 e 30 presso il palazzo comunale, dedicato al settore agroforestale e zootecnico. Tra i temi la nuova normativa sulla tracciabilità che riguarda i tagli boschivi, con la richiesta di adempimenti e certificazione per gli operatori forestali. Inoltre, si farà il punto sull’attuale emergenza legata alla peste suina e le sue conseguenze per l’entroterra, a livello turistico e di produzione agroalimentare.

Dopo Sassello, il settore agroforestale e zootecnico sarà al centro degli incontri in programma a Calizzano (4 febbraio, alle ore 17 e 30, presso il teatro comunale) e a Cairo Montenotte (il 10 febbraio presso la sede di CIA Savona in via Dante), anche in questo caso sarà affrontata la peste suina e l’attuale situazione per le aree interne del savonese.

Il 3 febbraio sarà la volta del florovivaismo, delle piante in vaso, così come del settore orticolo, che si terrà alle ore 21.00 presso la sala riunioni di CIA Savona e anche in remoto, per rispettare al meglio le disposizioni anti-Covid. All’ordine del giorno il progetto di filiera delle piante in vaso, l’apertura dei bandi PSR 2022, i finanziamenti tramite il credito di imposta 4.0 e mutui Ismea e, infine, le proposte di gruppi di interesse economico interni a CIA Savona in vista della prossima assemblea provinciale.

Il 7 febbraio spazio, invece, al settore vitivinicolo, olivicolo e al turismo verde, sempre alle ore 21.00 presso la sala riunioni di CIA Savona ad Albenga e anche in remoto per gli altri partecipanti.

Il 14 febbraio a Finale Ligure, presso la Sala Gallesio, alle ore 21.00, dove si parlerà de “La Spesa in Campagna” e dei progetti di filiera corta sulle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Chiusura degli incontri a Quiliano il prossimo 22 febbraio, alle ore 17 e 30 (location ancora da definire).

“Si tratta di una serie di appuntamenti molto importanti per CIA Savona che vuole confrontarsi con aziende, produttori, coltivatori e ambito istituzionale sulle priorità delle diverse filiere agricole – afferma il direttore Osvaldo Geddo -. Un confronto che ha l’obiettivo di preparare al meglio il rinnovo degli organi della nostra Confederazione e sviluppare assieme una programmazione e un piano operativo per i prossimi anni”.

“Sperando di mettere fine al più presto all’emergenza legata al Covid, l’agricoltura savonese e i suoi settori hanno di fronte a loro occasioni davvero storiche per traguardare un rinnovamento senza precedenti: tra i temi che andremo a trattare nel ciclo di riunioni, infatti, gli incentivi su Agrovoltaico, agricoltura di precisione, biodiversità e risorse del Pnrr, così come la strategia “Farm to Fork” e il piano strategico nazionale 2023-2027 con l’entrata in vigore della nuova Pac”.

“Nel rispetto delle normative sanitarie saranno incontri molto partecipati e seguiti dalla categoria, con lo scopo di avere un quadro completo delle esigenze e delle priorità per la nostra provincia” conclude il direttore Geddo.