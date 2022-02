CIA Savona: il 4 marzo l’assemblea provinciale al San Carlo di Albenga

Albenga. “Ripartire dal territorio nel segno della sfida green e digitale”. E’ il titolo dell’attesa assemblea provinciale di CIA Savona in programma il prossimo 4 marzo, alle ore 16.00, presso l’auditorium del San Carlo di Albenga, nel corso della quale è previsto il rinnovo degli organi savonesi.

Prevista massima partecipazione, ma nel rispetto delle attuali normative anti-Covid: quanti saranno presenti nella sala dovranno essere in regola con il Green Pass.

L’assemblea provinciale dovrà eleggere il nuovo Consiglio direttivo e il prossimo presidente dell’associazione agricola savonese. Secondo lo Statuto, infatti, che stabilisce il limite massimo di due mandati alla presidenza, è previsto l’avvicendamento con Mirco Mastroianni, da 8 anni alla guida della CIA provinciale.

La Confederazione è stata protagonista, in vista dell’appuntamento elettivo, di una serie di incontri sul territorio a livello istituzionale e con i vari produttori di tutti i settori e le filiere agricole: dal settore agroforestale, passando per l’emergenza legata alla peste suina e le sue conseguenze per l’entroterra, a livello turistico e di produzione agroalimentare, fino al florovivaismo, con il nuovo progetto di filiera delle piante in vaso, così come l’ambito orticolo. E ancora il settore vitivinicolo, quello olivicolo fino al turismo verde, oltre ai progetti di filiera corta sulle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Infine sono stati discussi: l’apertura dei bandi PSR 2022 per nuovi investimenti, giovani agricoltori e ancora per i muretti a secco a protezione delle superfici agricole, i finanziamenti tramite il credito di imposta 4.0, mutui Ismea e le proposte di gruppi di interesse economico interni a CIA Savona.

“E’ stato un confronto molto importante con aziende, produttori, coltivatori e ambito istituzionale sulle priorità ed esigenze delle diverse filiere agricole – afferma il direttore CIA Savona Osvaldo Geddo –, con l’obiettivo di traguardare una programmazione e un piano operativo per i prossimi anni in grado di cogliere le nuove opportunità per le filiere agricole, a cominciare dalla transizione green fino all’innovazione digitale, processi fondamentali per la competitività del sistema agricolo e per aumentare canali di promozione e commercializzazione dei nostri prodotti”.

“Gli incentivi su agro-voltaico, agricoltura di precisione, biodiversità e le risorse del Pnrr, così come la strategia “Farm to Fork” accompagnata dal piano strategico nazionale 2023-2027 con l’entrata in vigore della nuova Pac, rappresentano poi altrettante linee guida indispensabili per la nostra categoria e la nostra associazione”.

“Per il nuovo presidente provinciale e il Consiglio direttivo di CIA Savona una sfida certamente difficile, ma appassionante e decisiva per garantire una fase di duratura ripresa e sviluppo del comparto agricolo”.

“Il territorio savonese ha tutte le potenzialità per poter tagliare assieme questo ambizioso traguardo!” conclude il direttore Geddo.