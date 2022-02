Chiede offerte “per ragazzi disabili in difficoltà” sotto mentite spoglie, è una truffa: allarme ad Alassio

Alassio. Le truffe sono, purtroppo, ormai una triste realtà all’ordine del giorno e pare essercene una in corso ad Alassio, proprio in questi giorni, ad opera di un individuo che avrebbe scelto di usare la leva sentimentale, sfruttando la disabilità, per metterla in atto.

Sono diverse, infatti, le segnalazioni, sia sui social che sulle chat WhatsApp, che parlano di “un uomo mezza età, alto circa 1.70, vestito di nero e brizzolato” che, sotto mentite spoglie, “chiede aiuti economici per un ragazzo disabile in difficoltà” presso le attività del centro.

In un caso, ad esempio, si sarebbe finto rappresentante dell’istituto Don Bosco chiedendo “offerte per la scuola e per partecipare ad una fantomatica raccolta fondi (smentita direttamente dall’istituto) per aiutare la famiglia di Matteo, un ragazzo con disabilità”.

In un’altra occasione, invece, si sarebbe spacciato per il “proprietario della piscina comunale” chiedendo “un’offerta per comprare una macchina che servirà per un ragazzo di Alassio disabile, di nome Mattia”.

E pare anche che alcuni malcapitati, purtroppo, si siano lasciati convincere lasciandogli denaro (qualcuno persino 50 euro).