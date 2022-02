Che vittoria per la Priamar Liguria, Alessio Bresci: “Prestazione maiuscola”

Il goal di Esposito nel primo tempo ha regalato alla Priamar Liguria la vittoria contro la capolista San Francesco Loano. Ora, i rossoblù e Spotornese distano soltanto un punto dalla truppa di Enrico Sardo.

Così un raggiante mister Alessio Bresci a fine gara: “È stata una partita giocata fino al novantacinquesimo, dove i dettagli erano determinanti. Abbiamo fatto una prestazione maiuscola. Oggi è stata la controprova che ci siamo. La San Francesco Loano è una grande squadra ma abbiamo fatto una partita a livello tattico perfetta. Non abbiamo rischiato quasi nulla e in occasione del forcing offensivo finale Quaranta ha fatto una grande parata.”

Nella ripresa, la Priamar Liguria ha affrontato la gara con esperienza e cercando di non snaturarsi: “Mi aspettavo un secondo tempo di questo tipo – prosegue Bresci – abbiamo avuto un’occasione con Altomare per raddoppiare. Volevamo continuare a ripartire con forza. La classifica è bellissima. Domenica prossima giochiamo con la Spotornese. Ai miei ragazzi chiedo di non guardare alla classifica ma di pensare a una partita alla volta”.

I savonesi si confermano bestia nera dei loanesi, visto che avevano vinto anche all’andata. Domenica prossima contro la Spotornese, una ghiotta occasione per candidarsi con ancora maggior forza alla vittoria del torneo.