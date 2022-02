Centro ictus al San Paolo di Savona, Toti: “Fine lavori a giugno”. Arboscello: “Doccia fredda”

Liguria. Nel corso del consiglio regionale di oggi, Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se il cronoprogramma e gli interventi per realizzare il centro ictus all’ospedale San Paolo di Savona sono rispettati.

“Lo scorso ottobre, in campagna elettorale per il Comune di Savona, il Presidente Toti aveva promesso l’apertura del Centro Ictus a marzo 2022 – spiega Arboscello -. Ho quindi presentato un’interrogazione per avere informazioni circa l’avanzamento dei lavori. La risposta è stata una doccia fredda per i savonesi, che aspettano dal 2016, quando la Giunta si era impegnata”

“Da queste risposte, temo che San Paolo di Savona non avrà il suo Centro Ictus. Molto grave, considerando che si tratta del terzo ospedale ligure a ricevere il maggior numero di ictus e che 26 comuni del territorio hanno recentemente deliberato e raccolto oltre 14.000 firme per chiederne l’attivazione. La mia crociata continua, presenterò presto una nuova interrogazione per approfondire il tema della carenza di specialisti neurologi nella nostra Regione e la loro distribuzione”.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha risposto che si prevede uno slittamento della fine dei lavori al giugno 2022. “La situazione epidemiologica ha causato rallentamenti sia nella fornitura dei materiali necessari sia nelle attività – ha spiegato – che riguardano i reparti adiacenti”. E replica Arboscello: “Anche in caso questa data fosse rispettata, l’assessore alla Sanità Toti ha già messo le mani avanti, dicendo che ci potrebbe essere una carenza di specialisti da dedicare ai pazienti“.

Toti ha sottolineato, inoltre, che “l’attivazione del centro richiede un incremento di personale medico per il quale è stata già chiesta una deroga per poter assumere dirigenti medici neurologi”.