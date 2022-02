Celle Ligure: con il naso all’insù per lo spettacolo delle gru in volo

Celle Ligure. La meraviglia della natura ha regalato uno spettacolo da ammirare con il naso all’insù in questa domenica di sole. L’azzurro del cielo è stato infatti piacevolmente colorato dal lungo viaggio delle Gru nel loro passaggio migratorio verso Nord – Est, tipico di questi mesi.

Numerosi gli stormi che si sono annunciati a gran voce con il tipico richiamo e il disegno a “V” che formano in volo e hanno catturato l’attenzione dei numerosi turisti, e non, arrivati a Celle e Varazze in questa domenica con un clima primaverile. Con la loro apertura alare, che può raggiungere anche i due metri, disegnano una formazione spettacolare tale da farle sembrare degli aerei.

La rotta migratoria delle Gru interessa la nostra Liguria e il Monte Beigua dove avviene un attento monitoraggio con appassionati di birdwatching e anche un accurato controllo delle fasi di avvicinamento di questi affascinanti volatili.