Savona. Cassonetto in fiamme in via Niella a Savona. E’ successo ieri sera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento savonese, che in breve sono riusciti ad avere la meglio sul rogo.

L’incendio ha causato una notevole quantità di fumo, ma per fortuna non si segnalano feriti né danni particolari alle cose.