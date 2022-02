Case fantasma, truffa ad un turista a Spotorno e allarme in vista di Pasqua: ecco il monito di Fiaip Savona

Savona. Annunci per case fantasma, Fiaip Savona mette in guardia i turisti in vista delle prossime vacanze di Pasqua.

“E’ importante affidarsi ad esperti del settore, perché dietro annunci pubblicati sul web o su giornali, in mancanza del codice identificativo Citra, potrebbero nascondersi delle trappole”, ha affermato Fabio Becchi, presidente provinciale della Fiaip Savona alla luce dell’ultimo caso che si è verificato a Spotorno dove un turista che aveva affittato una casa dove trascorrere le vacanze, dopo la caparra, ha scoperto che l’inserzione online era una truffa.

“Il codice identificativo alfanumerico Citra è utile proprio per evitare brutte sorprese. Prevede una serie di parametri idonei per poter individuare la struttura ricettiva, come la tipologia degli alloggi, l’ubicazione, la capacità ricettiva, le autorizzazioni, il soggetto che esercita l’attività. Già da questa descrizione – dice Becchi – si comprende quanto sia utile il codice. Già l’anno scorso avevo raccomandato gli amministratori di una pagina social del Ponente savonese di prestare la massima attenzione chiedendo di controllare che in ogni annuncio di locazione immobiliare pubblicato fosse pubblicato il codice identificativo. Un controllo per evitare di alimentare l’abusivismo e le sgradite sorprese per chi decide di prendere in affitto una casa per le vacanze o per altre ragioni”.

“Il Citra – precisa Becchi – deve essere obbligatoriamente inserito in tutte le forme di pubblicità (portali di prenotazioni online, siti, riviste, giornali ecc.), effettuate direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo (scritti, stampati, supporti digitali, ecc.) finalizzate alla promozione e commercializzazione dell’offerta di alloggi ammobiliati ad uso turistico”.

La Fiap richiama l’attenzione dei Comuni: “Il nostro auspicio – afferma Fabio Becchi – è quello che tutti i comandi della polizia municipale della provincia di Savona, come del resto della regione, proprio in prossimità delle vacanze di Pasqua e con l’avvicinarsi della stagione estiva possano compiere verifiche e controlli capillari per accertare la presenza di case vacanze e alloggi affittati senza regole. Le locazioni in nero provocano danni non solo dell’Erario, ma anche ai Comuni visto che, con questo sistema, viene evasa la tassa di soggiorno dove è richiesta”.