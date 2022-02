Caro bollette, anche Finale aderisce alla protesta nazionale “Luci spente nei Comuni”

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure aderisce all’iniziativa di protesta contro il caro bollette spegnendo alle ore 20.00 l’illuminazione dell’Arco di Spagna e del Castello Gavone.

Il tema del costo dell’energia continua a tenere banco in questo giorni e ha dato vita ad un flash mob, ideato proprio contro il caro bollette. È stato lanciato da Anci Emilia-Romagna e ripreso da Anci nazionale, Anci Liguria e da Ali (Autonomie Locali Italiane) e vede anche l’adesione, in forme ovviamente simili ma allo stesso tempo differenti, di diversi comuni del savonese.

Il flash mob è stato denominato “Luci spente nei Comuni” e si tratta, si legge sulla locandina di Anci Liguria, “di un gesto simbolico per contestare l’esagerata crescita dei costi energetici che mettono a rischio i servizi ai cittadini”. Si svolgerà in tutta Italia nella giornata di domani (giovedì 10 febbraio), a partire dalle 20. La richiesta è quella di “spegnere l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità“.

Nel savonese hanno aderito all’iniziativa anche il Comune di Savona, di Albenga, di Tovo San Giacomo e Quiliano.