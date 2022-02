Carnevale 2022, anche quest’anno salta la tradizione festa ma ecco il filmato per portare nelle case la Maschera di Savona

Savona. Non ci sarà nemmeno quest’anno la tradizionale cerimonia del Carnevale a Savona. La decisione è stata presa dall’associazione A Campanassa e dal Comune di Savona. Per non perdere però la magia di questa festa, il comitato organizzatore ha deciso di pubblicare un filmato dedicato.

“Lo scopo è quello di trasmettere un messaggio alla città, ai bimbi e alle famiglie, per sollevare gli animi e accendere un simbolico raggio di speranza nel tormentato percorso quotidiano che ci vede impegnati a combattere la pandemia in atto” affermano.

“Rattristati da questa scelta obbligata, i componenti il consiglio grande hanno deliberato di creare e diffondere un video che portasse ugualmente nelle case la Maschera di Savona e la simbologia del Carnevale”. Il video è realizzato grazie al contributo della Fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi, con le riprese e il montaggio di Luca Despini, con la regia di Agostino Grasso e del Gruppo del Carnevale dell’associazione, con la collaborazione di Assonautica e della Banda Forzano.

“Un impegno per non cedere all’isolamento imposto da Covid-19, rispettando, con giusta prudenza, l’attuale normativa pandemica – aggiungono dal comitato -. Un altro momento di trasformazione dell’associazione che continua il cammino intrapreso per la digitalizzazione dell’attività, al fine di mantenere vive le tradizioni e la storia della nostra città, adeguandosi ai tempi. Così facendo il sindaco di Savona – che si ringrazia, unitamente alla municipalità tutta, per il costante sostegno – ha potuto consegnare ufficialmente le chiavi della città al Re del Carnevale”.

“Rimaniamo in attesa di nuovi e diversi interventi legislativi in materia di prevenzione Covid-19, con l’auspicio che le eventuali restrizioni siano meno severe delle attuali, onde consentire al Re del Carnevale di poter abbracciare la città e i savonesi nel segno della tradizione e della storia della cultura di Savona” concludono.