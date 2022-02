Carige, si avvicina la soluzione della crisi: in arrivo l’offerta di Bper

Genova. Le voci sono così insistenti che non si può neppure più parlare di indiscrezioni. Salvo colpi di scena dovrebbe arrivare entro questa sera, sul tavolo del Fitd (fondo interbancario tutela depositi), principale azionista di Banca Carige, l’offerta vincolante d’acquisto da parte di Bper. La partita della fusione tra i due istituti e quindi la soluzione che si spera definitiva per la crisi del gruppo Carige dovrebbe chiudersi davvero nel giro di poche ore.

Bper, Banca popolare dell’Emilia Romagna, è guidata da Paolo Montani, genovese e già a capo dell’ex cassa di risparmio di Genova e Imperia. Il matrimonio, come preannunciato nei giorni scorsi, dovrebbe basarsi sull’acquisto di Carige al costo di simbolico di un euro, il lancio di un’opa a 80 centesimi di euro sulla parte di capitale non in mano al Fitd pari e una ricapitalizzazione della banca ligure da parte del fondo stesso per 530 milioni.

Tutti hanno il loro interesse a risolvere la questione in fretta. Carige per evitare interventi più massicci sul capitale come chiesto dagli organi di vigilanza della Bce in caso di mancata fusione, Bper per beneficiare di oltre 320 milioni di benefici fiscali se l’operazione andrà in porto entro il 30 giugno.

Il gruppo bancario che prenderà forma dopo la rilevazione di Carige da parte di Bper sarà il quarto a livello nazionale dopo Intesa, Unicredit e Bpm con 209 milioni di attivo e crediti verso la clientela per oltre 119 milioni, 25mila dipendenti e 2.604 sportelli.