Carenza organico vigili del fuoco, il consigliere Casella: “Il territorio si mobiliti per il potenziamento”

Savona. “Il territorio si mobiliti per il potenziamento dei Distaccamenti dei VV.F del ponente savonese. L’allarme lanciato nei giorni scorsi dalla sezione locale del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, non deve cadere nel vuoto e deve trovare il pieno sostegno da parte di tutta la classe politica savonese, senza distinzione di colore”. A dirlo è il consigliere comunale di Alassio Jan Casella.

“In particolare il Conapo ha evidenziato come sia necessario che il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile potenzino l’organico del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona, aumentando la categoria e quindi l’organico dei distaccamenti di Albenga e di Finale Ligure – prosegue il consigliere -. Il distaccamento del finalese deve operare in un comprensorio di 15 comuni e circa 48 mila abitanti e con l’aumento di categoria a SD4 potrebbe contare su 7 unità operative per turno”.

“Per il nostro territorio, che da Borghetto ad Andora è composto da circa 66 mila abitanti e da 23 comuni, con la sua peculiare morfologia e con i noti problemi infrastrutturali che vedono il susseguirsi di numerosi incidenti nell’arco dell’anno, il potenziamento del distaccamento albenganese è di fondamentale importanza. Con il passaggio a categoria SD5 garantirebbe la presenza di 10 unità operative in servizio per turno”.

“Chiedo quindi – conclude Casella – al Sindaco di Alassio e a tutti gli amministratori del comprensorio di unirsi in un’unica voce a sostegno di questa sacrosanta richiesta lanciata dal Conapo che porterebbe ad alzare il livello di sicurezza per tutta la cittadinanza”.