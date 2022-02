Carenza medici e cooperative, in Asl 2 spesi oltre 138mila euro: polemica in Consiglio regionale

Savona. Il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta i costi per i medici reclutati da cooperative e di evitare l’utilizzo delle cooperative.

Il consigliere ha rilevato che la Regione avrebbe deciso di avvalersi di prestazioni private dai costi proibitivi per sopperire alla carenza di medico nelle strutture ospedaliere pubbliche e che già nella Asl 2 vi è stata una rescissione del contratto con cooperative che inviavano medici con caratteristiche non rientranti nell’accordo stipulato.

L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega del presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti, spiegando come Asl1, Asl2, Asl4 e Asl5 hanno attivato procedure di gara per l’esternalizzazione di personale medico attraverso cooperative: Asl 1 ha speso 34 mila 996 euro; Asl2 ha speso 138 mila 600 euro; Asl4 ha speso 318 mila 406 e Asl5 ha speso 141 mila 540 euro, di cui 33 mila riguardanti il 2020.

Al di là dei numeri e delle cifre la carenza di medici e personale sanitario specialistico resta una “ferita” aperta per la sanità savonese e i suoi servizi.

Secondo la Cgil, in Asl 2 mancano circa 80 medici, circa 200 infermieri, circa 200 operatori socio sanitari e circa 100 tecnici sanitari (tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, fisioterapisti e altre figure tecnico sanitarie).

Il sindacato ha già chiesto, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di sanità contenute nella Legge di Bilancio 2022, di attivare immediatamente le procedure propedeutiche all’attivazione dei percorsi di assunzione di personale e di stabilizzazione del personale precario, percorso essenziale per definire un modello socio-sanitario adeguato e consono alle esigenze del territorio.