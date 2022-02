Carcarese, la gioia del capocannoniere del campionato Brovida: “La promozione? Che arrivi presto!”

La Carcarese non casca nella trappola Borghetto e fa suo il testacoda con un rotondo 4 a 0. Due reti di Zizzini e due di Brovida, il capocannoniere del torneo.

“Sono felice per oggi – commenta Gabriele Brovida – era necessario sbloccarla subito. Sono contento di aver aiutato la squadra a passare in vantaggio dopo pochi secondi. Capocannoniere? No, non me l’aspettavo ma spero di godermela ancora per un po’“.

Dopo il passo falso con l’Andora, unica sconfitta in campionato, i biancorossi sembrano avere ingranato nuovamente la marcia giusta: “Abbiamo iniziato male il 2022, ma in queste ultime due partite abbiamo dato una bella risposta. La strada verso la promozione è sempre più vicina, spero che arrivi presto”, conclude.