Carcarese “B”, Torrello svela l’obiettivo: “Puntiamo alla zona playoff, contro l’Albissole un’ottima prestazione”

Carcarse. Domenica scorsa alle ore 15:00 allo stadio Faraggiana di Albissola Marina è andato in scena uno dei match valevoli per la dodicesima giornata del Girone C del campionato di Seconda Categoria. A sfidarsi sono state Albissole e Carcarese “B”, squadre agguerrite e volenterose di vincere riuscite a dar vita ad uno spettacolo godibile. Alla fine la gara si è conclusa sull’1-0 per i Ceramisti, un epilogo che non ha probabilmente reso giustizia alla prestazione attenta ed ordinata di una formazione, quella di mister Siri, la quale continua a strizzare l’occhio alla zona playoff.

Al termine dell’incontro non sarebbe poi potuta mancare la voce di uno dei giocatori biancorossi protagosti della sfida. Non si è dunque potuto esimere dal rendere noto il proprio punto di vista Mattia Torrello, capitano della Carcarese “B” il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo giocato una partita di grande sacrificio soprattutto nel primo tempo, questo contro una squadra forte che si trova meritatamente al primo posto. Se fino ad oggi l’Albissole non ha mai perso subendo soltanto due gol sicuramente ci sarà un motivo. Sono comunque contentissimo per la prestazione messa in campo dalla squadra, resta però un po’ di amarezza perchè conquistare almeno un punto ci avrebbe fatto piacere”.

Il capitano dei biancorossi non si è poi sottratto dallo svelare l’obiettivo stagionale della compagine guidata da Matteo Siri: “Puntiamo a posizionarci in zona playoff. Siamo molto fiduciosi, se continueremo a lavorare come stiamo facendo sicuramente la possibilità di riuscirci si verificherà”. È terminata in questa maniera l’intervista a Mattia Torrello, uomo simbolo della Carcarese “B” il quale ha ribadito come lui e compagni siano volenterosi di continuare a mettere in campo prestazioni convincenti proprio come fatto contro l’Albissole capolista.