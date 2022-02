Carcare, quartiere Boccialina. Il consigliere Morrone: “Residenti aspettano risposte”

Carcare. “E’ da novembre 2021 che i residenti del quartiere Boccialina aspettano risposte circa le varie situazioni di disagio che caratterizzano da anni il loro quartiere e che abbiamo ampiamente documentato con diversi sopralluoghi, ma che ahimè, a distanza di più di due mesi siamo ancora in attesa”. Così, in una nota, il consigliere comunale del gruppo “Impegno per Carcare” Alessio Morrone.

“Ci teniamo a far presente che l’amministrazione De vecchi – Bologna – spiega – ha ricevuto ben due PEC da parte del nostro gruppo, una contenente una richiesta d’ informazioni ed un’ altra con un’interrogazione a risposta scritta. Ad entrambe le nostre pec non è mai stata data risposta, ne in forma scritta, ne durante i consigli comunali; questo da l’idea della poca serietà che caretterizza questa amministrazione e di quanto sia distante dai problemi dei carcaresi”.

“Ci teniamo – prosegue Morrone – a rendere questa vicenda pubblica poiché, oltre alla mancanza di serietà nei confronti dei tanti cittadini che stanno aspettando risposte da mesi, il regolamento del Consiglio Comunale prevede che l’ Amministrazione debba rispondere alle interrogazioni comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione, ebbene è passato più di un mese da quando abbiamo presentato la nostra interrogazione e più di due dalla prima richiesta d’ informazione fatta pervenire sempre via pec, tutto ciò è inaccettabile”.

“Rimaniamo per l’ ennesima volta delusi, amareggiati e ci piacerebbe aggiungere anche stupiti (ma questo purtroppo non lo possiamo dire poiché abituati) dalla mancanza di serietà e vicinanza che l’amministrazione De Vecchi – Bologna dimostra di avere sia nei confronti dell’opposizione, sia nei confronti dei cittadini che aspettano mesi e mesi senza ricevere risposte alle loro necessità” conclude.