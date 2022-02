Carcare, nuovo parcheggio in via Barrili. De Vecchi: “Finalmente riusciti ad accontentare residenti e attività”

Carcare. Un nuovo parcheggio pubblico in via Barrili: da giovedì (massimo venerdì) sarà aperto al pubblico. Terminati, infatti, i lavori di asfaltatura e impermeabilizzazione, ora si procederà con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, dopodiché la zona (nei pressi del bivio per Plodio e dell’intersezione con la Sp 15) avrà a disposizione 27 posti auto in più, di cui due per disabili, e un’area per il carico e scarico. Il tutto per un costo di 20mila euro.

Un problema, quello della carenza di parcheggi, che il quartiere lamentava da tempo (era stata organizzata anche una raccolta firme di cui il sindaco De Vecchi e il vicesindaco Bologna erano stati tra i primi firmatari) e che ora l’amministrazione è riuscita a risolvere. Non senza difficoltà: prima, infatti, ha dovuto mediare con i proprietari della rimessa sottostante l’area pubblica a causa dei quali si erano interrotti i lavori già iniziati qualche anno fa.

“Finalmente abbiamo traguardato un importante punto del nostro programma elettorale, ovvero la realizzazione in via Barrili di parcheggio per autovetture – commenta il sindaco Christian De Vecchi ai microfoni di Ivg -. Con quest’opera andiamo a risolvere dei problemi importanti in una zona ad alta densità abitativa che riguardavano le esigenze sia dei residenti che delle attività produttive”.

Un problema che ha una storia lunga, come sottolinea lo stesso primo cittadino: “La costruzione della rimessa sotterranea risale al 1985 e da allora via Barrili non aveva subito alcuna variazione”. Poi la realizzazione della variante del Mulino che “ha permesso di dirottare sulla nuova strada il traffico pesante (circa 700 camion al giorno) che prima attraversava via Barrili e via del Collegio per raggiungere le provinciali per Plodio e per Pallare”.

“Si sono creati così i presupposti per mettere in sicurezza sia via del Collegio che via Barrili, due zone ad alta densità abitativa nel pieno centro urbano di Carcare – spiega De Vecchi -. Tra il 2016 e 2017, ottenemmo i finanziamenti per la pista ciclabile e, insieme alla sprovincializzazione della strada, avvenne la realizzazione di alcuni marciapiedi e dossi. Questi interventi, che già prevedevano la realizzazione di questo parcheggio, oggi finalmente si completano con la nuova opera”.

Un parcheggio che va a sostituire la vecchia area gioco, ora dislocata nel giardino vicino. “E’ stata rimodernata, resa attuale per le esigenze dei bimbi e messa in sicurezza. Di conseguenza quest’area è stata destinata al parcheggio, perché maggiormente in prossimità delle attività produttive e delle palazzine”.

“Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di restituire, nelle zone dove in cui c’è urbanisticamente bisogno di parcheggi, gli spazi adeguati alla cittadinanza. E lo dimostrano gli ultimi interventi fatti dall’amministrazione. Oltre al parcheggio in via Barrili, infatti, Carcare ora può contare su una sessantina di posti auto in più grazie anche ai lavori effettuati in via Abba e via dei Gaggioni. Inoltre, voglio sottolineare, che i parcheggi a Carcare sono tutti bianchi, un segno di accoglienza verso chi viene nella nostra città. Ovviamente alcune zone sono riservate al disco orario per facilitare la rotazione alle autovetture parcheggiate”, conclude De Vecchi.