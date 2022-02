Carcare, incontro minoranza-area riscossioni sugli accertamenti Imu e Tari 2016: “Da De Vecchi silenzio assordante”

Carcare. Si è tenuto ieri, nella sala consiliare del Comune di Carcare, l’incontro tra un dirigente della ditta Area (incaricata dall’amministrazione di accertare e riscuotere Imu e Tari del 2016), il sindaco Christian De Vecchi, il segretario comunale, la nuova responsabile dell’ufficio tributi, il gruppo consiliare “Impegno per Carcare” e l’avvocato Claudia Olivieri. Un incontro richiesto dalla minoranza “a seguito della turbolenta vicenda degli avvisi di accertamento IMU-TARI 2016 pervenute a molti cittadini carcaresi ad inizio anno”.

“Ci teniamo in prima battuta a ringraziare pubblicamente la Società Area srl per essersi presentata – scrive la minoranza – per un confronto che per certi versi ci sembrava doveroso date le svariate incongruenze che si sono riscontrate nell’invio degli avvisi di accertamento”.

“Senza voler entrare in polemica – proseguono i consiglieri Daniela Lagasio, Alessio Morrone e Rodolfo Mirri – riteniamo sia giusto riportare che all’incontro con il dirigente di Area Riscossioni abbiamo assistito ad un silenzio oseremmo dire ‘assordante’ da parte del sindaco, che ha semplicemente ascoltato senza mai entrare nel merito della vicenda per circa un’ora. Onestamente ci saremo aspettati dal primo cittadino carcarese, in un clima di discussione collaborativa, un coinvolgimento diverso al fine di chiarire e trovare un punto d’incontro sui temi trattati”. E invece, concludono, “solo ‘bla bla bla’ sui quotidiani e sui social”.

Sul tema sono stati fissati due incontri, presso la Soms di Carcare, nelle giornate di martedì 22 e giovedì 24 febbraio, in entrambi i casi dalle 14 alle 18. “Sarà presente un esperto – annuncia la minoranza – che sarà a disposizione dei cittadini al fine di dare assistenza a tutti coloro che ne avranno bisogno”.