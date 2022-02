Bolkestein, il grido d’allarme dei balneari: “Situazione drammatica”

Savona. “Siamo in una situazione drammatica“. Con queste parole esordisce il presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari Antonio Capacchione all’incontro con il presidente regionale e provinciale Enrico Schiappapietra e i balneari liguri del Sib.

A scatenare la reazione della categoria era stata la sentenza del consiglio di Stato che ha messo la parola “fine” alla proroga delle concessioni demaniali fissando come termine la fine del 2023.

“E’ una brutta sentenza – commenta Capacchione -. Non ha applicato il diritto europeo”. “Noi abbiamo sollecitato tutto il parlamento a sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Alcuni parlamentari lo hanno fatto”, ha detto Capacchione.

Prosegue in queste settimane il dialogo tra sindacati di categoria e l’esecutivo: “Il governo è impegnato a trovare una giusta soluzione, un bilanciamento corretto tra i principi della Carta Costituzionale tra l’esigenza della concorrenza e la tutela dei diritti dei concessionari”.

E commenta le dichiarazioni del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni: “Eccessiva facinoleria. Non si tratta di assegnare un pezzo di terreno ma parliamo di un’azienda che ha una storia e un’identità, integrata col territorio”.

Il primo intervento normativo in materia era stato fatto dal Parlamento italiano con la legge Centinaio che prevedeva l’estensione delle concessioni balneari fino al 2033: “Il ministro Centinaio – ha ricordato l’europarlamentare leghista Marco Campomenosi – fece una riforma che non riuscì a portare avanti perchè il governo giallo verde cadde. E’ chiaro che occorrono riforme che non sono mai state fatte come quella del codice della navigazione, senza la quale ad oggi i risarcimenti a chi perde la concessione non sono possibili. La riforma Centinaio poneva come termine una data lontana proprio per permettere al parlamento di porre garanzie e tutele“.

“Spostare il baricentro a livello nazionale verso il centrosinistra per Cambiamo!, come auspica il consigliere regionale Lilli Lauro, oggi vuol dire seguire la linea Gentiloni-Ue sui balneari e la linea Renzi sui taxi. Mentre i ministri della Lega, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti, hanno incontrato il presidente del consiglio Mario Draghi e nei prossimi giorni avranno altri incontri tecnici con le categorie e le Regioni per affinare una proposta condivisa a tutela del settore rispetto alla procedura d’infrazione già annunciata dalla commissione europea di cui fa parte Paolo Gentiloni. Ci dica Lilli Lauro, da che parte si schiera Cambiamo!. Sta col centrodestra e i balneari o sta con Gentiloni e la Ue? Anche sui taxi, sposano quindi la liberalizzazione selvaggia proposta dal Governo Renzi? Ci dicano una volta per tutte dove vogliono andare”. Lo hanno dichiarato i consiglieri del gruppo Lega in Regione Liguria.