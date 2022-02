Cantieri, lavori e disagi: altra mattinata in coda per gli automobilisti sulle autostrade liguri

Liguria. Un’altra giornata, ma sempre lo stesso copione sulle autostrade liguri dove si sono già formati diversi chilometri di coda, sia nel tratto savonese che su quello genovese. Ecco la situazione.

In A10, coda di 1 km tra Celle Ligure e Savona, in direzione Ventimiglia, causa lavori. Coda di 3km tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, per lavori Coda di 3km anche tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, sempre per lavori.

Diverse anche le code, seppur di dimensioni ridotte, in A12: 1km di coda tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione Genova, causa lavori. Un km di coda anche tra l’allacciamento A12/17 e Genova Est, in direzione Rosignano, per lavori. E ancora, 1 km di coda tra Rapallo e Recco, in direzione Genova, e tra Genova Nervi e Recco, in direzione Rosignano, entrambe per lavori.

Infine, in A26, coda di 4 km tra Voltri e Masone, in direzione Gravellona Toce, per lavori. E 1 km di coda tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri, sempre causa lavori.