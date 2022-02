“Cantiere turismo” ad Albenga: si punta al modello esperienziale e al settore outdoor

Albenga. Dopo la presentazione all’Auditorium San Carlo del nuovo piano marketing turistico del Comune di Albenga elaborato dalla società SL&A di concerto con il CLT e i diversi gruppi e persone che sono state interessate da interviste, focus e laboratori sul tema, è stato presentato il calendario degli eventi 2022 (pubblicato sul sito e sui canali social “Scopri Albenga”) con relativo avviso pubblico destinato a coloro che intendono contribuire e sostenere, al fine di valorizzare, le manifestazioni che sono state suddivise sulla base del periodo dell’anno nelle quali si svolgono in 4 stagioni (ogni stagione avrà uno o più eventi di incoming a cui si aggiungono tutti gli altri).

Con un’altra delibera è stato disposto infine un bando per affidare un servizio di bike sharing con biciclette tradizionali ed elettriche per poter agevolare ed incentivare il turismo legato all’outdoor. In precedenza è stato approvato il nuovo modello per la presentazione di eventi e manifestazioni complesse o spettacoli viaggianti; inoltre, è stato bandito un avviso pubblico per individuare un social media manager e un grafico al fine di sviluppare una comunicazione turistica che, sia nei contenuti che nella veste grafica in ogni sua declinazione, possa garantire lo stesso “tono di voce” in modo da rendere ancora più efficace la “commercializzazione” del “prodotto Albenga” e, allo stesso tempo, ottimizzare le risorse generando risparmi per l’Ente rispetto al 2021.

Nella road map delineata si traguardavano obiettivi e scadenze al fine di organizzare una stagione turistica capace di superare le difficoltà generate dalla pandemia che sta allentando la presa anche sull’economia turistica e poter, quindi, tornare a crescere.

È in corso la costruzione della “fabbrica prodotto” nata sull’esperienza della tourist card provinciale. Al tavolo presieduto dal Comune coadiuvato dalla Fondazione Oddi e da molti altri soggetti pubblico/privati che stanno aderendo al progetto si studierà la costituzione di un prodotto turistico esperienziale che, attraverso sinergie tra tutti i partner coinvolti, genereranno una offerta nuova per i nostri turisti e visitatori che potranno scegliere tra diversi “pacchetti” attraverso i quali ottenere delle esperienze a 360° su Albenga e entroterra (si parla ad esempio di esperienze legate all’enogastronomia attraverso magari un tour tra i produttori, quelle legate all’outdoor nei molti straordinari sentieri dell’entroterra, quelle legate alla storia con visite al centro storico e alle realtà museali cittadine e molto altro) .

È in corso anche l’aggiornamento del sito Scopri Albenga al fine di poter garantire una piattaforma capace, non solo di poter “mettere in vetrina” i pacchetti esperienziali di cui sopra, ma anche di dotare la Fondazione Oddi di uno strumento di vendita on-line degli stessi.

Afferma il vicesindaco e assessore al turismo Alberto Passino: “Di fatto siamo solo all’inizio di un percorso che sicuramente ci impegnerà molto, ma che sono convinto saprà ripagare tutti dell’impegno profuso perché sempre più Albenga prenderà coscienza di quanto è, nei fatti, città turistica, tanto più continuerà a crescere e generare ricadute positive su tutta l’economia, non solo su quella strettamente legata al turismo, ma anche a quella legata a tutto l’indotto artigiano e della piccola imprenditoria”.