Cantiere di Legino, Parodi: “Abbiamo ordinato all’impresa di riprendere immediatamente i lavori”

Savona. “Abbiamo intimato all’impresa di riprendere immediatamente i lavori nel cantiere di Legino e di portarli a temine nei termine prefissati”.

A dirlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi che, dopo la riunione di due settimane fa, ieri ha incontrato nuovamente una delegazione dei residenti della zona, per discutere sul cantiere in via Molinero, finalizzato a ridurre il rischio alluvionale dell’area.

Giorni fa le polemiche degli abitanti del quartiere, dovute all’interruzione dei lavori, fermi da un mese. La preoccupazione è che la sospensione possa influire sulle tempistiche prolungando il cantiere, che causa disagi alla viabilità, oltre la fine di marzo, data inizialmente fissata come scadenza. Ma ora arrivano le spiegazioni e le rassicurazioni da parte dell’assessore.

A causare lo stop “un errore dell’impresa”, spiega Parodi il cui auspicio è che si riesca a recuperare il tempo perduto. “Quando si parla di cantieri così impattanti, il rispetto dei tempi è fondamentale – sottolinea – È un intervento molto invasivo per Legino, per i suoi cittadini e per i suoi commercianti con cui siamo in costante contatto. Era un lavoro necessario che però deve durare il tempo prefissato, un allungamento risulterebbe eccessivamente penalizzante per tutta Legino. Siccome la sospensione dei lavori è attribuibile all’impresa, ora l’impresa deve assolutamente rimediare anche a tutela dei commercianti e dei cittadini di Legino”, conclude l’assessore.