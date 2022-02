Canottieri Sabazia: tre titoli liguri, due ori e un bronzo all’Interregionale di fondo

Savona. Si sono svolte a Torino, sul Po, le gare valide per l’assegnazione dei titoli liguri sulla distanza dei 5000 metri. Erano presenti le società del Piemonte, della Lombardia, della Valle d’Aosta e della Liguria. Oltre trenta i club in gara per un totale di circa trecento atleti.

Si apre positivamente la stagione agonistica 2022 della Canottieri Sabazia. Diciannove atleti biancorossi, appartenenti a tutte le categorie, si sono cimentati nella gara interregionale di fondo valida per il campionato regionale.

Medaglia d’oro per le due giovanissime atlete Olimpia Giusto e Noemi Scordino nel 5,20 Allievi B femminili metri 2000. Oro e titolo ligure per Silvano Scognamiglio nel K1 Master A metri 5000.

Il K4 Senior di Giulio Vaira, Francesco Lai, Ludovico Spezialetti e Leonardo Sogno, oltre a vincere un meritatissimo bronzo, si è classificato primo equipaggio ligure in gara. Titolo regionale anche per Filippo Spezialetti, decimo nel K1 ragazzi metri 5000 ma primo tra i liguri.

Soddisfazione espressa dal presidente Cristina De Gregori, dal direttore tecnico Laura Bentivoglio e dall’allenatore della squadra giovanile Emanuel Cabib per i risultati di questo primissimo momento di confronto particolarmente atteso dallo staff tecnico in vista del campionato italiano di fondo che si svolgerà a Milano domenica 3 aprile.

Di seguito tutti i risultati delle gare.

K5,20 Allievi B f mt 2000 1°

Olimpia Giusto e Noemi Scordino

K1 Master A m mt 5000 1° e campione ligure

Silvano Scognamiglio

K4 Senior m mt 5000 3° e campioni liguri

Ludovico Spezialetti, Leonardo Sogno, Giulio Vaira e Francesco Maria Lai

K1 Ragazzi m mt 5000

Filippo Augusto Spezialetti 10° e campione ligure

Ettore Delfino 24°

Filippo Baldizzone 31°

K2 Junior m mt 5000

Edoardo Ramagli e Riccardo Rossi 5°

Martino Cambias e Edoardo Griseri 6°

K1 Junior m mt 5000

Samuele Dossetti 10°

Edoardo Corallo 11°

K1 Cadetti B m mt 2000 prima serie

Paolo Ricco 7°

K4,20 Allievi B m mt 2000

Matteo Pennino 7°

K1 Cadetti B m mt 2000 seconda serie

Alessandro Mineo 12°

Il K4 Senior

Olimpia Giusto e Noemi Scordino sul podio