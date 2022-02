Canoni per le associazioni di pesca ricreativa, la Regione chiede l’intervento del Governo

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato quest’oggi all’unanimità un ordine del giorno promosso dai consiglieri Claudio Muzio (Forza Italia) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e sottoscritto da tutti i capigruppo, che impegna la giunta Toti a porre in essere, in sede di Conferenza delle Regioni e di Conferenza Stato-Regioni, iniziative finalizzate a far divenire strutturale o, in subordine, a prorogare per l’annualità 2022 la cifra di 500 euro quale canone per l’utilizzazione di aree demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali.

Nel documento si ricorda che la legge 106 aveva stabilito che nel 2021 l’importo annuo del canone dovuto per l’utilizzo delle aree demaniali non poteva essere inferiore a 500 euro dopodiché dovrebbe scattare un incremento con un canone minimo di 2.500 euro. Secondo Muzio questo incremento metterebbe in seria difficoltà molte associazioni sportive senza scopo di lucro. Il documento chiede al presidente della Regione di sollecitare il Governo ad intervenire nel più breve tempo possibile con un apposito atto.

“Con questa iniziativa – dichiara Muzio – insieme al collega Pastorino proseguiamo nella battaglia, condivisa da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, finalizzata a difendere le associazioni di pesca sportiva e ricreativa che quest’anno, senza un intervento del Governo o del Parlamento, si troverebbero a pagare un canone superiore ai 2.500 euro”.

“Ciò – prosegue – comporterebbe per molte di queste associazioni il rischio di chiusura. Il nostro territorio perderebbe così una realtà importante anche dal punto di vista sociale e di presidio del territorio. Ribadiamo che i nostri deputati di riferimento, on. Roberto Cassinelli e Luca Pastorino, sono impegnati su questo fronte e si faranno promotori di ulteriori iniziative parlamentari. L’unità su questo tema di tutte le forze politiche è un elemento fondamentale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo”, conclude.

“Il documento chiede al presidente della Regione di sollecitare il Governo ad intervenire nel più breve tempo possibile con un apposito atto a rendere strutturale la cifra di 500 euro di canone per tutte quelle associazioni, di pesca sportiva e/o ricreativa, che oggi rappresentano un vero e proprio presidio del territorio” dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

“L’aumento indiscriminato del canone, comporterebbe per molte di queste associazioni il rischio di chiusura. Si perderebbe così – continua il vice presidente della commissione sanità – una serie di importanti realtà che operano sul nostro territorio anche dal punto di vista sociale oltre che di presidio. Ribadiamo che i nostri deputati di riferimento, sono impegnati su questo fronte e si faranno promotori di ulteriori iniziative parlamentari. Per raggiungere questo importante obbiettivo è necessaria l’unità di tutte le forze politiche presenti sul territorio”.