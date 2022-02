Campionati italiani, 60 ostacoli: Luminosa Bogliolo seconda al fotofinish

Alassio. Si sono svolti nel fine settimana ad Ancona i campionati italiani assoluti indoor.

Molto avvincente la finale dei 60 ostacoli femminile: è servito il photofinish per decretare la vincitrice. Nell’atteso duello azzurro, la spunta di un soffio (4 millesimi) Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) su Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), entrambe fermando il cronometro ad un 8″18 che non le soddisfa.

Per la triestina che si allena in Spagna è il terzo titolo nei 60 ostacoli, il secondo consecutivo.

Si ricorre alla tecnologia anche per ufficializzare il terzo posto: stesso 8″25 per Elena Carraro (Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco) e Nicla Mosetti (Bracco Atletica); premiata Carraro per questione di millesimi.

Nelle batterie Luminosa Bogliolo aveva realizzato il miglior tempo con 8″17, precedendo Nicla Mosetti (8″25) ed Elisa Di Lazzaro (8″26).