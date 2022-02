Savona. “Ti lascio una squadra di veri professionisti. Io e la mia famiglia porteremo con noi questi anni”. È un Francesco Cimmino visibilmente commosso quello che questa mattina, al Palacrociere di Savona, ha lasciato il comando della Capitaneria al capitano di vascello Giulio Piroddi, nel corso di una cerimonia in tono minore a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19.

L’ormai ex comandante Francesco Cimmino è destinato a un incarico prestigioso: andrà a Ravenna, alla direzione marittima dell’Emilia Romagna. “Qui a Savona abbiamo trascorso due anni e mezzo che ci porteremo nel cuore. Sono stati due anni vissuti intensamente, dietro le quinte: come tutti, abbiamo vissuto un periodo piuttosto duro, ma abbiamo comunque fatto il nostro dovere fino in fondo, con la massima serietà e professionalità. Savona e la sua provincia ci hanno accolto a braccia aperte”.

“Il bilancio di questo periodo è positivo: non abbiamo mai chiuso gli uffici, non abbiamo mai lasciato nulla per mare, abbiamo assicurato la vigilanza, sorveglianza ed il controllo ed i servizi di prossimità ai cittadini”.

E ora inizia una nuova prestigiosa avventura “come quella di Savona, anche se a livello leggermente più alto, perché quellod di Ravenna è un comando di direzione, quindi regionale. Incontreremo nuove realtà, avremo nuovi obiettivi, nuovi orizzonti: vedremo cosa ci offrirà la terra di Romagna”.

E qui a Savona Cimmino lascia “la cordialità, la sincerità e la capacità di lavorare in gruppo con le istituzioni cittadine e provinciali. Spero di trovare altrettanto a Ravenna: forse sarà difficile avere le stesse attenzioni ma mi auguro possa essere così”.

guarda tutte le foto 15



Capitaneria di porto, il comandante Cimmino lascia: al suo posto Piroddi

Al posto di Cimmino ha assunto il comando della Capitaneria savonese Giulio Piroddi, ufficiale marittimo dal 1991 e proveniente da Cagliari: “Vengo dalla capitaneria di porto di Cagliari, dove ero caporeparto tecnico-amministrativo: mi sono confrontato con le problematiche portuali, dei servizi tecnico-nautici. Prima della Sardegna mi sono interessato di affari esteri presso il Comando generale, con destinazioni anche all’estero. Prima ancora ero comandante dei pattugliatori del corpo. Quindi possiedo un’esperienza variegata in tutte le branche di competenza del corpo”

“Quello di guidare la capitaneria di Savona è un incarico difficile e prestigioso per l’impegno che richiede, ma ho avuto modo di conoscere il mio nuovo equipaggio e sono sicuro che faremo fronte a tutti gli impegni. Sono onorato di assumere questo comando, un incarico di grande delicatezza e assoluto prestigio – le sue prime parole – Ho accolto la designazione con molto entusiasmo e consapevole delle difficoltà di un lavoro complesso. All’ammiraglio Liardo assicuro l’impegno di guidare lealmente il compartimento, al meglio delle mie capacità e con tutte le mie energie. Ringrazio Cimmino: i pochi giorni passati insieme mi hanno fatto capire la sua grande umanità e l’eccellente lavoro svolto. Mi impegno a mantenere integro il patrimonio ricevuto”.

L’impressione dei suoi primi giorni a Savona è stata “positiva, di un porto vivo. Prima di individuare le priorità, mi riservo di sentire i collaboratori e conoscere meglio il cluster. Il comandante Cimmino è una persona eccezionale e lo ha dimostrato anche in questi giorni di passaggio di consegne. A parte l’umanità, ho trovato un equipaggio affiatato, legato al proprio comandante. Questi sono tutti indicatori del lavoro eccezionale che fa”.

E anche per Piroddi è arrivato il momento della commozione, nel ringraziare la moglie per averlo sempre supportato.