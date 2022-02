Cambiamo contro Ripamonti dopo l’attacco a Olivieri e Lambertini: “Parla per sé o per il partito? Rixi, Mai e Brunetto concordano?”

Savona. “Leggiamo stupiti le dichiarazioni del senatore e coordinatore della Lega Paolo Ripamonti, dichiarazioni che, per essere commentate hanno bisogno di un chiarimento: l’esponente del Carroccio parla a titolo personale o questa è la posizione del partito in provincia di Savona?“.

E’ interlocutoria, per ora, la risposta dei vertici locali di Cambiamo, Angelo Vaccarezza (coordinatore regionale) e Mauro Demichelis (coordinatore provinciale) alle dichiarazioni rilasciate ieri da Ripamonti. Nel corso di una conferenza stampa, il senatore leghista prima ha attaccato duramente il presidente della provincia Pierangelo Olivieri, puntando il dito contro diversi aspetti della sua gestione, e poi ha messo in dubbio la ricandidatura di Paolo Lambertini a sindaco di Cairo Montenotte. Un doppio sgarro inatteso persino in un periodo in cui tra Lega e Cambiamo non scorre evidentemente buon sangue.

Ieri Olivieri, contattato da IVG, ha preferito non replicare. Arriva invece la contromossa di Vaccarezza e Demichelis. Che però, almeno per ora, preferiscono rispondere con una domanda: Ripamonti parla a nome suo o della Lega? “I consiglieri regionali della Lega Brunello Brunetto e Stefano Mai si riconoscono in queste dichiarazioni? – chiedono i due coordinatori del partito di Toti – L’onorevole Edoardo Rixi, Segretario Regionale della Lega, le sottoscrive?”. Due domande la cui risposta potrebbe fare tutta la differenza del mondo nei rapporti tra le due forze politiche, almeno a livello locale.