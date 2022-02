Calizzano da venerdì senza rete telefonica e connessione, il sindaco scrive alla prefettura

Calizzano. Durano ormai dallo scorso weekend i disagi alle reti telefoniche nel Comune di Calizzano. E dopo diverse segnalazioni, il sindaco Pierangelo Olivieri scrive ancora alla prefettura.

Al momento tutto il territorio risulta privo di collegamento e connessione dati. Una situazione che perdura da venerdì scorso – eccetto una breve e precaria parentesi sabato pomeriggio e in parte domenica – e che aggrava soprattutto le utenze commerciali. Molte attività produttive, infatti, “hanno subito gravi ripercussioni, in alcuni casi con quasi totale inattività, come avvenuto per la farmacia e il punto Lottomatica, che non sono riusciti ad erogare i servizi essenziali”, spiega il primo cittadino.

Un disagio che preoccupa anche considerando l’allerta nivologica diramata per la giornata di oggi. A Calizzano, infatti, ha già iniziato a nevicare e si sono subito attivati i mezzi per la pulizia delle strade, sulle quali al momento non si riscontrano criticità.