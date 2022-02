Calice Ligure, la gelateria perde il suo storico gestore: si è spento Filippo Pastorino

Calice Ligure. Lutto a Calice Ligure per la scomparsa di Filippo Pastorino, storico titolare dell’omonima gelateria attiva in paese dal 1942 e gestita con la moglie fino agli inizi degli anni 2000.

Da allora la gestione è passata ai figli Matteo e Marco: Matteo è stato consigliere ed assessore comunale per un periodo durante il primo mandato dell’attuale sindaco Alessandro Comi, incarico poi non continuato proprio per le condizioni di salute del padre che erano progressivamente peggiorate.

La storica gelateria è stata per anni vero punto di riferimento per tanti clienti di tutto il comprensorio finalese e non solo, attività anche di richiamo turistico per la qualità e del suo gelato artigianale conosciuto e apprezzato nel tempo.

Filippo Pastorino aveva 88 anni ed era malato da tempo di Alzheimer.

Cordoglio e commozione sono stati espressi alla famiglia con numerosi messaggi, ai quali si è unita la partecipazione della stessa amministrazione comunale e del sindaco Comi.

I funerali si terranno venerdì, alle ore 15.00, presso la chiesa parrocchiale di Calice Ligure.