Calciomercato, ecco i colpi di coda resi noti in Prima e Seconda Categoria

Savona. È un calciomercato sempre pronto a regalare dei colpi di scena quello che, nell’ultimo periodo, ha regalato a diverse squadre militanti in Prima e Seconda Categoria dei colpi volti al rinforzare le proprie rose. La Vadese per sopperire alle numerose assenze, l’Albissole per centrare quanto prima l’obiettivo promozione e poi ancora Rocchettese, Santa Cecilia e San Francesco Loano, sono state queste le formazioni interessate da alcuni annunci che avranno sicuramente messo in allerta le agguerrite formazioni avversarie.

In casa biancazzurra, per aumentare la profondità della rosa a disposizione di mister Roberto Gasparlin, sono arrivati Otman Fadlaoui (interprete classe 1988), Edoardo Valle (difensore classe 2002 già militante tra le file dei Ceramisti nelle giovanili) e Matteo Ciccaglioni (centrocampista classe 1994 ex tra le altre di Quiliano, Legino e Letimbro).