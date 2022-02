Allo stadio Ellena di Loano vince la Priamar, grazie alla rete di Esposito nel primo tempo. Da quel momento gli ospiti sono stati capaci di gestire la gara, sfiorando il doppio vantaggio con Altomare, mentre la San Francesco non ha saputo forse mantenere la calma in determinate situazioni, risultando frenetica e imprecisa.

Dello stesso avviso lo è stato anche mister Enrico Sardo, deluso della prestazione dei suoi: “Siamo stati poco lucidi nell’arco di tutta la partita, non dimostrando di essere la solita squadra vista fino ad adesso. Non ci sono alibi, la Priamar ha vinto e il risultato ha sempre ragione, mentre noi dobbiamo ripartire con rabbia“.

Le squadre sono tutte molto vicine, creando maggior fermento nella corsa per la promozione: “Bisogna analizzare la partita con calma martedì. Si tratta di un momento delicato da un punto di vista del morale, perché a livello tecnico sono sempre convinto che abbiamo i giocatori più forti del campionato. Questa sconfitta è arrivata in un momento inaspettato, dove avevamo lavorato bene in settimana con la convinzione di portarcela a casa, ma la Priamar ha fatto la sua onesta gara ed è riuscita a vincere”.

L’esperienza della formazione ospite ha aiutato al raggiungimento dei tre punti, mentre i padroni di casa avevano molti giovani anche in panchina. Tuttavia, Sardo è categorico: “Troppo facile dargli il merito quando fanno bene e si vince, dicendo di averli bravi, mentre quando si perde dare la colpa a loro. Credo che ci sia una divisione di colpe, dove mi metto io in cima. L’unico rammarico che ho è quello di aver perso subito Esposito, che stava meglio di tutti e abbiamo dovuto cambiarlo dopo appena 10 minuti”.