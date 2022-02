Un successo che dà una forte spinta quello ottenuto al Comunale di Borgio Verezzi dalla Priamar. Gli uomini di Alessio Bresci sono stati capaci di reggere la pressione e portare a casa un risultato importante ai fini della classifica.

Lo stesso tecnico, durante l’intervista post gara, ha voluto con se anche il suo allenatore in seconda, Davide Ferraro, dimostrando la presenza di un forte legame: “Per me Davide è un primo allenatore quanto me: sa di calcio ed è bello collaborare con persone così, senza che portino i cinesini ma avere un confronto reale. Non avevamo dubbi su cosa avrebbero fatto in campo, in settimana si sono allenati alla grande e ne abbiamo avuto la prova con questa vittoria importante”.

Ferraro, lusingato dalle parole di Bresci, ha commentato così: “Sono contento di sentire queste parole e ringrazio Alessio, anche per la possibilità di poter lavorare con lui. L’avversario di oggi era ostico e si giocava su un terreno molto duro che non ci permetteva di giocare come al solito, però serviva più cuore che tecnica e i ragazzi hanno capito esattamente ciò che serviva”.

Per Bresci è stata una prestazione quasi perfetta: “Solo i primi cinque minuti del secondo tempo non mi sono piaciuti, dove abbiamo preso un rigore evitabile con un precedente contatto su un nostro terzino; l’inesperienza ha pagato ma ci servirà per le prossime occasioni. Dopo questo episodio abbiamo ripreso il nostro gioco, sfiorando più volte la rete per chiudere la partita”.

All’unisono si spera in una continuità futura: “Sembrerebbe che si possa puntare a una ripartenza vera e propria, quello che volevamo fortemente: mancava quell’adrenalina da giocatore e ora da allenatore, che è molto più difficile, facendo parlare il campo”.