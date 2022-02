Perdere fa sempre male, ma al novantesimo ancora di più. Il Pietra Ligure aveva chiuso in vantaggio la prima frazione, ma alla ripresa la Cairese è riuscita a ribaltare il risultato, prima con il rigore di Saviozzi e poi, in zona Cesarini, con una splendida rovesciata di Fabio Prato.

Mario Pisano, visibilmente amareggiato, commenta così: “Non si digerisce questo risultato. Devo rivederlo, ma il loro rigore sembra abbastanza dubbio: Corciulo correva per la sua strada e Saviozzi ha messo la gamba, quindi penso sia stato più un fallo in attacco. Vorrei rivedere anche se l’espulsione di Puddu è dovuta a un suo errore o quant’altro, mentre al novantesimo abbiamo compiuto un’ingenuità su una palla inattiva, sapendo bene chi fossero i saltatori e subendo un gol che ci ha beffati”.

Il canovaccio della gara è stato preciso: “Da un punto di vista tecnico abbiamo giocato male, quasi per scelta, cercando di far giocare male anche la Cairese e togliergli dei punti di riferimento. Potevamo fare qualcosina in più, ma perdere qui ci sta e i ragazzi hanno avuto un buonissimo atteggiamento per tutta la partita. Ora, come sempre, bisogna già pensare alla prossima”

Una delle note positive è stata sicuramente quella di Insolito, giocatore ritrovato sotto la gestione del tecnico andorese: “Io amo questo giocatore e questo ragazzo. Ha fatto un gol incredibile nel primo tempo e nel secondo gli ho chiesto di fare un lavoro di sacrificio, accettandolo e facendolo in un modo incredibile”.