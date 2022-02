Calcio, Pietra Ligure: il grande escluso. Le prospettive per ripartire

Per i biancocelesti è arrivata la conferma definitiva: vista la vittoria del Taggia contro il Finale e, alla stessa ora, la sconfitta contro la Genova Calcio, saranno playout.

Una notizia che può destare un po’ di sconforto visto il buon rendimento nella seconda parte di stagione, ma il brusco avvio nelle primissime battute del campionato è stato un fattore determinante. Nonostante prestazioni sempre convincenti, con un gioco che esalta le qualità del tridente offensivo e che passa sulla qualità del centrocampo, ai pietresi è mancata la concretezza nel raggiungere il risultato: la prima vittoria è arrivata il 3 ottobre sul campo del Varazze, un altro tema di discussione di cui si parlerà in seguito, continuando a macinare gioco e gol. Infatti, il Pietra Ligure segna tanto quanto subisce e, molti di questi gol al passivo, derivano da errori di inesperienza.

I punti più alti sono stati ad Albenga e contro il Taggia, sia in casa e sia in trasferta avendo entrambi gli scontri diretti a favore, ma il pari interno contro l’Ospedaletti è rimasto sullo stomaco.

Giocatori come Alfano e Insolito, tra i più importanti della rosa, stanno attraversando un percorso di maturazione e di continuità: nelle loro precedenti avventura quest’ultima dote non è stata nelle loro corde, ma Pisano ci ha creduto fin dall’inizio cercando di responsabilizzarli sempre di più. Il progetto societario è evidentemente concentrato sul futuro, con tanti giovani interessanti, ma ora c’è da pensare al presente.

I playout già di per se sono momenti nei quali si celano insidie e pericoli, ma quest’anno è ancora peggio per il format particolari di questi: su 10 squadre ci saranno 3 retrocessioni, ma potrebbero addirittura aumentare a 7 per soddisfare i meccanismi dei vari campionati.

Dal 6 marzo, quindi, il Pietra inizierà il suo nuovo percorso per raggiungere la maturità e, soprattutto, una salvezza più tranquilla possibile.

“Uniti nella sofferenza” ha sempre detto il tecnico andorese, che sia questa l’occasione per il rafforzamento dei valori per dei ragazzi così giovani?

Il luogo dove si può fare sicuramente meglio è proprio la tana dei biancocelesti, il “De Vincenzi”: sono stati solo 8 i punti raccolti, un problema sul quale bisogna trovare una tempestiva soluzione.

L’ultima gara della “regular season” sarà proprio contro il Finale, in casa, a conti fatti ma con una convinzione fissa: un derby è sempre un derby, e da lì il Pietra deve ripartire.