Un pari che lascia l’amaro in bocca ai biancocelesti: vincere sarebbe stato un grande passo verso i playoff, considerando il sorpasso del Taggia.

I ragazzi di Pisano erano stati vicini sia a ribaltarla e sia a essere nuovamente superati: insomma, ora la strada per le prime 5 si è un po’ allungata.

Il tecnico andorese, tuttavia, non ha nulla da rimproverare ai suoi: “Nel primo tempo loro ci hanno lasciato poco spazio per ripartire, come sappiamo fare noi, ma il dominio del gioco è stato esclusivamente a nostro favore. Appellarsi alla sfortuna è un po’ banale, ma il rimpallo del primo gol è stato incredibile: una deviazione con la tibia di un mio giocatore ha liberato il loro, bravo a concretizzare insieme a tutti i suoi compagni che hanno creato alcune buone occasioni facendo la loro partita. Alla ripresa, ovviamente, bisognava mettere il cuore oltre l’ostacolo”.

E l’atteggiamento è stato positivo: “La squadra l’ho vista molto bene, ma dobbiamo essere un pochino più precisi in alcuni momenti della gara; probabilmente siamo stati fregati dalla tensione emotiva, non vedendo l’ora di riscattarci dalla sconfitta a Cairo, ma resta ancora tutto aperto”.

Genova Calcio e Finale saranno i prossimi avversari del Pietra. Due scontri fondamentali per le speranze biancocelesti e Pisano, chiamando più compattezza e fiducia, non ha alcun dubbio: “Siamo in grado di vincere in ogni campo e contro chiunque, lo sanno tutte le nostre avversarie. Noi quando giochiamo in casa non riusciamo a esprimerci al 100%, nonostante ci siano tutti i presupposti a livello di campo. Forse qualcheduno potrebbe essere un po’ più accondiscendente sugli errori, invece di bastonarci ad ogni minima palla giocata; ma noi dobbiamo essere più forti anche di questo, lottando su ogni palla in questi ultimi 180 minuti perché, e sono sicuro di quello che dico, se faremo 6 punti andremo sicuramente ai playoff”.