La Priamar batte il Borgio in casa sua e si piazza al secondo posto. La Spotornese deve recuperare una partita, ma i ragazzi di mister Bresci sono lì e, specialmente dopo una vittoria così importante, hanno tutto il diritto di continuare a rincorrere l’obiettivo playoff senza porsi vincoli.

Il marcatore della seconda rete, dopo Bianco, è stato l’attaccante Christian Ferrigno che così ha commentato la gara: “Questa è una vittoria importantissima. Dopo una serie di pareggi ci servivano questi tre punti per poter fare ancora più gruppo, alzando il morale di tutti”.

Il gruppo è un fattore importante in casa Priamar: “C’è molta armonia, un’arma importante per raggiungere dei risultati. Il campo non ci aiutato contro una squadra tosta, ma siamo stati bravi a rimanere uniti e portarcela a casa”.

E ora non ci si pone limiti: “Puntiamo sempre a far meglio partita dopo partita, ognuna di queste sarà una battaglia e dobbiamo farci trovare pronti”.