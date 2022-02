Calcio, la Cairese beffa il Pietra grazie alla rovesciata last minute di Prato

CAIRESE 2 (62′ rig Saviozzi, 90′ Prato) vs PIETRA LIGURE 1 (40′ Insolito)

Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Cesare Brin di Cairo Montenotte.

Il recupero della sedicesima giornata va in scena in una pomeriggio con un cielo senza nuvole, con una sfida d’alta classifica sul terreno di gioco. Quarti contro quinti, i padroni di casa saranno chiamati a riscattare la sconfitta bruciante contro il Finale, mentre il Pietra vorrà continuare il suo percorso allungando sul Taggia per l’obiettivo playoff e, di conseguenza, salvezza diretta.

Le formazioni ufficiali:

Cairese: Calizzano, Colombo, Moretti, Campelli, Prato, Tissone, Durante, Facello, Piacentini, Berretta, Saviozzi, Rizzo. A disposizione di mister Bresci (Alessi squalificato) ci sono: Moretti, Doffo, Turco, Diamanti, Briano, Gaggero, Babliuk, Brignone.

Pietra Ligure: Berruti, Corciulo, Pili, Balla, Tona, Insolito, Puddu, Rovere, D’Arcangelo, Metalla, Alfano. A disposizione di mister Pisano ci sono: Pastorino, De Miranda, Cavallone, Roda, Varaldo, Genta, Battuello, Ballone, Guaraglia.

A dirigere l’incontro ci sarà il signor Emmanuel Crova della sezione di Chiavari, coadiuvato da Alessio Grossi (Imperia) e Andrea Poggi (Genova).

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischio d’inizio, inizia la gara!

2′ Occasione per i padroni di casa! Su un cross invitante la sfera viene intercettata dalla zampata di Saviozzi, ma c’una deviazione della difesa pietrese e finisce in angolo.

5′ Insolito prova la botta da fuori area e il risultato non è lontano dal diventare eccellente: la palla finisce di poco a lato, brividi per i locali.

9′ Ottimo avvio di gara del neo acquisto gialloblù, Marco Campelli, arrivato pochi giorni fa dall’Albenga: la sua qualità sembra giovare al gioco della squadra di Alessi.

10′ Le due formazioni si stanno confrontando a viso aperto già nei primi dieci minuti. La Cairese attacca col fraseggio, mentre il Pietra difende compatto e riparte forte in avanti.

16′ OCCASIONISSIMA PER LA CAIRESE! Piacentini dalla sinistra fa partire un tiro cross che stava finendo sui piedi di Saviozzi, ma D’Arcangelo interviene in modo provvidenziale e anticipa il capitano gialloblù spedendo il pallone in calcio d’angolo.

22′ Prima ammonizione della partita: è Alfano del Pietra a beccarsela.

27′ Sta leggermente calando il ritmo della partita, probabilmente ci vorrà un episodio per ravvivarla.

31′ Ammonito anche Puddu tra le file degli ospiti.

33′ COLOMBO SFIORA L’AUTOGOL MA CALIZZANO COMPIE UN MIRACOLO! Alfano batte bene una punizione e, per allontanare la sfera, il giocatore gialloblù colpisce verso il fondo ma prende una traiettoria strana e finisce verso la porta: l’estremo difensore fa gli straordinari e evita il pasticcio con un grande intervento aereo.

37′ Durante ha preso in colpo in precedenza ma ha voluto continuare a giocare. Ora però si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio: al suo posto c’è Gaggero.

40′ INSOLITO! IL PIETRA VA IN VANTAGGIO! Il numero 7 ha ricevuto la palla a centrocampo ed è avanzato ad alta velocità verso la porta, per poi calciare e depositarla alle spalle di Calizzano.

42′ Metalla sfiora il raddoppio! L’ex Albenga entra in area dopo una serie di finte e calcia verso la porta: intervento di Calizzano provvidenziale per salvare i suoi.

45′ L’arbitro ha segnalato 1 minuto di recupero.

46′ Il direttore di gara non fa battere il corner ai locali e fischia due volte: il Pietra rientra in vantaggio negli spogliatoi, mentre la Cairese dovrà rincorrere.

Secondon tempo

1′ Inizia la ripresa!

5′ La Cairese sembra poco reattiva del solito, soprattutto contro un avversario galvanizzato dal vantaggio a fine primo tempo.

8′ Insolito incontenibile oggi! Il numero 7 sta seminando il panico nella difesa gialloblù con le sue serpentine e la sua grande velocità.

10′ Arriva la prima conclusione del secondo tempo per i ragazzi di Alessi: calcia Saviozzi ma il risultato è un debole tiro che finisce agevolmente tra le braccia di Berruti.

15′ CALCIO DI RIGORE PER LA CAIRESE! Contrasto in area tra Saviozzi e Corciulo, entrambi finiscono a terra ma per il direttore di gara non ci sono dubbi: si andrà dagli 11 metri.

17′ SAVIOZZI NON SBAGLIA, SI TORNA SUL PARI! Il capitano gialloblù calcia alla destra di Berruti, che intuisce ma non riesce ad evitare la capitolazione.

21′ Attacca decisamente meglio la Cairese dopo il pari. Piacentini colpisce di testa su un corner ma Berruti devia in corner.

23′ Prima ammonizione anche tra le file locali: Gaggero strattona Insolito e si procura l’ammonizione.

24′ Ammonito anche D’Arcangelo del Pietra.

25′ Secondo cambio per la Cairese: fuori Piacentini per Babliuk.

27′ Torna ad attaccare il Pietra con la conclusione di Rovere, debole però tra le braccia di Calizzano.

30′ Altro giallo tra le file locali, stavolta per Tissone.

31′ La Cairese sembra aver trovato decisamente più convinzione e sta cercando di imporre il suo gioco, mentre il Pietra sembra essere in una fase di ragionamento per capire come colpire nuovamente.

32′ Pisano si gioca la carta Roda rilevando Alfano.

35′ Cambia anche la Cairese: Doffo entra in campo sostituendo Facello.

36′ Il Pietra sostituisce Tona, che riceve l’applauso del suo vecchio stadio, per il classe 2001 Ballone.

38′ Ammonito Colombo che ha fermato una ripartenza di Rovere.

39′ Lo stesso Colombo deve lasciare il campo per crampi, al suo posto c’è Briano. Contemporaneamente cambia ancora Pisano, che manda in campo Cavallone per Metalla.

42′ Secondo giallo per Puddu che finisce anzitempo sotto la doccia: il Pietra è in 10.

43′ Pisano deve sostituire Rovere per far entrare la fisicità di Battuello.

45′ INCREDIBILE! PRATO IN ROVESCIATA PORTA IN VANTAGGIO LA CAIRESE! Una coordinazione perfetta per il centrale di difesa, che al novantesimo regala con ogni probabilità tre punti ai suoi. Intanto sono stati annunciati cinque minuti di recupero.

48′ La Cairese si sta avvicinando a una vittoria che sarebbe fondamentale per il proprio finale di stagione, anche perché in pochi se la sarebbero aspettata.

50′ FINISCE QUI! LA CAIRESE BATTE IL PIETRA IN ZONA CESARINI E SI RISCATTA DALLA SCONFITTA DI FINALE!

Quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato, i ragazzi di mister Alessi hanno ribaltato il parziale. Grande beffa per il Pietra che, fino al primo gol, era stato padrone dell’incontro.