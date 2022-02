Per i biancocelesti è stata una “regular season” condita da alti e bassi che, nonostante le buone prestazioni sempre messe in mostra, sono stati fatali per condannarli ai playout.

Un inizio con sconfitta, quella contro il Ventimiglia in casa, e una fine con vittoria, nel derby contro il Finale, sempre al “Devincenzi”; non può bastare come analisi, ma per gli uomini di Pisano è tempo di riprendere la preparazione verso un nuova tipologia di torneo, che vedrà una maggiore frenesia nel chiudere i propri discorsi salvezza.

Il Pietra Ligure dovrà essere sempre più perfetto e, in aggiunta, servirà esperienza da avere e da trasmettere; uno che può essere utile in questo senso è sicuramente Filippo Pili, classe ’97 che ormai da tempo circola nella categoria. Il centrale di difesa commenta così l’attuale momento biancoceleste: “Siamo rimasti, purtroppo, nella fase playout e ormai abbiamo metabolizzato la situazione. Ora il nostro obiettivo è mantenere la categoria e, con l’impegno di sempre, assieme a quello della società e dei nostri sostenitori, cercheremo di arrivare al traguardo”.

Più volte Mario Pisano ha specificato come il povero inizio di stagione sia stato decisivo per questo verdetto. Anche Pili è dello stesso avviso, guardando però il bicchiere mezzo pieno: “Mi trovo d’accordo con il mister. Non abbiamo realizzato punti e non siamo riusciti a dimostrare quanto valiamo. Siamo una squadra giovane, ma non ci manca nulla: abbiamo tecnica, gruppo e tanta volontà. I nostri giovani sono di assoluto valore, noi ragazzi più esperti dobbiamo solo indirizzarli per la giusta strada. La vittoria contro il Finale, arrivata anche grazie al loro aiuto, ci ha caricato e, col piglio giusto, vogliamo continuare su questa strada”.

Il legame con l’ambiente è molto forte, un buon segnale per il prossimo futuro: “A Pietra ho trovato una società seria e disponibile, mentre con i miei compagni siamo uniti e affiatati, con la grinta e la cattiveria giusta ci dirigiamo verso l’obiettivo“.