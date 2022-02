Il derby è biancoceleste. Un’esultanza rabbiosa sul fischio finale, che ha visto la rete del giovane Pollero, può chiudere la regular season con maggiore armonia.

Ovviamente il verdetto finale non fa piacere al Pietra, ma una vittoria del genere contro i rivali del Finale, la prima della gestione Pisano, porta sicuramente maggior carica per i playout.

Mario Pisano ha commentato così la partita: “Siamo felici di aver vinto in questo modo, con il gol di un ragazzo del 2004 che segna all’esordio e ha sempre lavorato duro in settimana. A noi non è mai mancato il morale, mentre sappiamo bene cos’altro ci è mancato: tolte le prime cinque partita, e tenendo quelle con l’Alassio per una veridicità maggiore, siamo in una media punti migliore persino degli altri anni di Eccellenza”.

E aggiunge: “Questo trend sfata il mito dei bontemponi che dicono che i gironi di ritorno di Pisano sono insufficienti, perché se andiamo a vedere bene quest’anno, dove serviva fare un’ottima partenza, non avevamo i giocatori e siamo stati molto bravi nella seconda parte di stagione”.

Come è stato scritto nei giorni scorsi, ora per il Pietra ci sarà un campionato da fare nel migliore dei modi, cercando di chiudere il discorso salvezza il prima possibile: “Il playout lo si fa senza scherzare, visto il meccanismo delle retrocessioni, prendendoci anche delle responsabilità: se questa squadra arriva sesta in campionato, nel playout deve stare sul vertice. Bisogna dire, allo stesso tempo, che giocheremo contro squadre che da tutto l’anno sapevano di dover partecipare a questo tipo di campionato, quindi deve venir fuori la nostra qualità e la nostra maturità”.

Infine una nota di merito per un ragazzo che, entrando nel secondo tempo, è riuscito a dare un forte contributo alla causa. Si sta parlando di Simone Guaraglia, da quest’anno tornato a Pietra e nell’organico del tecnico andorese: “Simone è stato molto bravo. Da ragazzino ha sempre giocato a centrocampo e, ormai da due/tre mesi, lo sto impiegando come terzino destro. Secondo me è un ruolo che può fare: è un giocatore sveglio, bravo nelle letture difensive, sa affrontare bene gli 1 vs 1 e valido con la palla nei piedi, essendo un centrocampista. Certo che si tratta di un 2004, ma Simone ci ha dato una grossa mano entrando nel modo giusto”.